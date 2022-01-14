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59 минут назад

Минобороны сообщило о внезапной проверке боеготовности в войсках Восточного округа

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#проверка боеготовности #учения #восток-2022 #Минобороны

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности.

Внезапная проверка боевой готовности стартовала в Восточном военном округе (ВВО) в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022", - рассказали в Минобороны.

"В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - сообщили в оборонном ведомстве.

"В назначенных районах подразделениям Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения, ряд соединений и воинских частей совершают марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач, - передает ТАСС.

"Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки". "Проводимые мероприятия позволят оценить готовность войск Восточного военного округа к выполнению задач по предназначению после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ", - добавили в Минобороны.
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#проверка боеготовности #учения #восток-2022 #Минобороны

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