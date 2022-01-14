Общество

сегодня, 11:42

Компания из США засудила «Чехольчик»

3 1101
#контрафакт #торговля
1
Компания из США засудила «Чехольчик»

Представители американского предприятия уличили липецкую фирму в торговле контрафактной продукцией с их лейблом.

Представители американской компании «Harman International Industries, Incorporated» обратились в арбитражный суд Липецкой области с иском в адрес местной организации «Чехольчик». С липецкого бизнеса потребовали выплаты компенсаций за незаконное использование товарного знака и продукции предприятия из США.

Как указано в материалах суда, в одном из торговых центрах в салоне «Чехольчик» покупателя продали за 2 000 рублей контрафактную портативную акустическую колонку с лейблом «Harman». Факт реализации товара истец подтвердил кассовым чеком и записью видеосъемки контрольной закупки. Считая, что действиями руководства салона по продаже контрафактного товара нарушено исключительное право «Harman» на объект интеллектуальных прав, представитель американского производителя направил в адрес «Чехольчика» претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб - компенсировать нарушение исключительных прав. Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд.

Арбитраж поддержал позицию американской компании. ООО «Чехольчик» придется выплатить «Harman International Industries, Incorporated» 50 000 рублей компенсации и погасить издержки почти на 3 000 рублей.
3 1101
#контрафакт #торговля
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гоша

52 минуты назад
ИП Дудченко гастролирует с этими исками по всему Черноземью, будьте осторожны
ответить

Вован

56 минут назад
Больше надо., с нас больше не взять. Суды срезают. Если бы в Америке поймали, то штраф был бы раз в 20 больше. Там не балуйся.
ответить

Больше надо.

сегодня, 11:59
Чёт какой-то штраф смешной. Неужели американская компания удослетворена 700-стами долларами?
ответить

Еще в рубрике

Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19
#омикрон #COVID-19
8
Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19

33 минуты назад

Общество
Липецкие курганы изучат за счёт президентского гранта
#археологи
3
Липецкие курганы изучат за счёт президентского гранта

сегодня, 10:56

Общество
Светофор на оживленном перекрестке поврежден в результате аварии
#авария #ДТП #светофор
3
Светофор на оживленном перекрестке поврежден в результате аварии

сегодня, 09:54

Общество
Ремонт лестницы на Петровском спуске заморозила погода
#каскад #лестница #ремонт
39
Ремонт лестницы на Петровском спуске заморозила погода

сегодня, 09:49

Общество
Полицейские проверили все липецкие школы
#телефонный терроризм
10
Полицейские проверили все липецкие школы

сегодня, 09:21

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество