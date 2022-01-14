Компания из США засудила «Чехольчик»

Представители американского предприятия уличили липецкую фирму в торговле контрафактной продукцией с их лейблом.

Представители американской компании «Harman International Industries, Incorporated» обратились в арбитражный суд Липецкой области с иском в адрес местной организации «Чехольчик». С липецкого бизнеса потребовали выплаты компенсаций за незаконное использование товарного знака и продукции предприятия из США.



Как указано в материалах суда, в одном из торговых центрах в салоне «Чехольчик» покупателя продали за 2 000 рублей контрафактную портативную акустическую колонку с лейблом «Harman». Факт реализации товара истец подтвердил кассовым чеком и записью видеосъемки контрольной закупки. Считая, что действиями руководства салона по продаже контрафактного товара нарушено исключительное право «Harman» на объект интеллектуальных прав, представитель американского производителя направил в адрес «Чехольчика» претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб - компенсировать нарушение исключительных прав. Поскольку ответчик требования претензии не исполнил, истец обратился в суд.



Арбитраж поддержал позицию американской компании. ООО «Чехольчик» придется выплатить «Harman International Industries, Incorporated» 50 000 рублей компенсации и погасить издержки почти на 3 000 рублей.