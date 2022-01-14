Общество
35 минут назад
Липецкие курганы изучат за счёт президентского гранта
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Поддержку получит проект «Страна степных пирамид».
Липецкая региональная научная общественная организация «Археологические исследования» получила грант Фонда Президентских грантов с проектом «Страна степных пирамид».
Как сообщает сама организация, за счёт средств гранта будут проведены мониторинг части ранее выявленных курганов в Липецкой области, определены их границы для постановки их на государственный учёт.
Кроме того, за средства гранта в учебных заведениях Липецкой области будут обучать волонтёров, участники раскопочных экспедиций научатся при проведении мастер-классов лепить древнюю керамику и отливать металлические изделия эпохи бронзы, продолжится разведывательная деятельность по открытию новых курганов на Липецкой области.
Победители первого конкурса президентских грантов 2022 года определены 13 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Как сообщает пресс-служба фонда, в этот раз на президентские гранты претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны. В результате победителями конкурса стали 1 942 организации, а общая сумма поддержки составляет 4 миллиарда 35 миллионов рублей.
Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля. За пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей.
Уже 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.
Фото - vk.com/archlip48
Как сообщает сама организация, за счёт средств гранта будут проведены мониторинг части ранее выявленных курганов в Липецкой области, определены их границы для постановки их на государственный учёт.
Кроме того, за средства гранта в учебных заведениях Липецкой области будут обучать волонтёров, участники раскопочных экспедиций научатся при проведении мастер-классов лепить древнюю керамику и отливать металлические изделия эпохи бронзы, продолжится разведывательная деятельность по открытию новых курганов на Липецкой области.
Победители первого конкурса президентских грантов 2022 года определены 13 января на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Как сообщает пресс-служба фонда, в этот раз на президентские гранты претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны. В результате победителями конкурса стали 1 942 организации, а общая сумма поддержки составляет 4 миллиарда 35 миллионов рублей.
Реализация поддержанных проектов начнется уже 1 февраля. За пять лет Фонд президентских грантов поддержал 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей.
Уже 1 февраля стартует прием заявок на второй конкурс 2022 года.
Фото - vk.com/archlip48
3 266
Коммунист
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