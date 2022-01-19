Липецкий дольщик: «Моя квартира стала меньше в два раза из-за мести»

Во время строительства площадь его квартиры уменьшилась почти вдвое. Мужчина намерен судиться с застройщиком и требовать компенсаций.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Сергей Бычков. Семья Сергея вступила в долевое строительство дома на улице Богдана Хмельницкого и теперь собирается судится с застройщиком. За время возведения дома 31-метровая «однушка» превратилась в 16-метровую квартирку.- Мы оформили договор долевого участия в строительстве осенью 2019 года. Взяли в ипотеку квартиру площадью 31 квадратный метр. Сдача дома планировалась на конец 2021 года. Неприятные новости пришли в мае 2020 года. Застройщик прислал нам уведомление о том, что ему пришлось внести существенные изменения в планировку этажа, на котором находится наша квартира. Из-за этого ее площадь уменьшилась до 16,9 квадратных метра. И это площадь квартиры вместе с балконом в 2,5 метра! Эту квартиру мы покупали как инвестицию для детей. Но жить в ней даже втроем нереально. Я сообщил застройщику, что не согласен с изменениями. Написал жалобы во все контролирующие инстанции. Мне ответили что-то в духе «будет тело — будет дело», то есть я смогу чего-то добиться только после приема квартиры, - рассказывает Сергей Бычков. - Я направил претензию подрядчику, она осталась без удовлетворения. Более того, застройщик подал на меня в суд из-за за того, что я отказываюсь подписывать дополнительное соглашение по спорной ситуации. Этот суд они, конечно, проиграли.- Суд пришел к выводу, что застройщик внес не требуемые проектом изменения и не обосновал их. Потом мне предлагали мировое соглашение: предлагали вернуть заплаченное по ипотеке и еще сверху около 100 000 рублей. Эти условия мне не подходят. Что я сейчас куплю за эти деньги? Когда мы вступали в долевое строительство, квадратный метр стоил около 35 000 рублей. Сейчас аналогичные предложения — уже 85 000 — 90 000 рублей, а в долевом строительстве доходит и до 120 000 рублей за квадратный метр. Я предложил застройщику компенсировать пропавшие из моей квартиры метры по актуальной рыночной цене, но они даже не стали рассматривать такой вариант.Кстати, дом на улице Богдана Хмельницкого успешно сдан. Застройщик уложился в сроки, дом сдали 27 декабря 2021 года. Сейчас дольщики принимают квартиры. Принять хоть и усохшую, но все же построенную, недвижимость Сергей собирается.- Я думаю принять хоть такую квартиру. Это будет моя подушка безопасности. А после приемки обращусь в суд с требованием компенсации. Еще неизвестно, что решит суд, а квартира у меня останется. В конце концов, застройщика могут обанкротить из-за проблем с налогами, я останусь хотя бы с такой недвижимостью, - планирует Сергей Бычков.В управлении строительства и архитектуры Липецкой области знакомы с ситуацией семьи Бычковых. Оказалось, такого в области еще не было: никогда квартиры дольщиков так не уменьшались в площади за время строительства. Впрочем, у строителей уважительная причина. При возведении дома из-за проблем с бетоном пришлось сносить построенные 15 и 16 этажи и укреплять 14 этаж. Необходимость усиления обосновала экспертиза.- По словам застройщика, для улучшения качества конструкции потребовалось возведение дополнительной монолитной железно-бетонной стены, - сообщили GOROD48 в региональном Фонде защиты прав дольщиков. - В свою очередь, в мае 2020 года застройщик уведомил участника долевого строительства об изменениях в договоре и предложил подписать дополнительное соглашение или возместить ущерб с учетом издержек по процентам ипотеки и пеням. Областной Фонд защиты прав дольщиков окажет помощь в разрешении данного вопроса в суде в случае, если стороны не смогут договориться мирным путёмЕсть одна важная ремарка. Сергей Быков рассказал, что около пяти лет был сотрудником отдела продаж застройщика. С началом эпидемии COVID-19 его попросили уйти. Сергей просил, чтобы его уволили как полагается — через сокращение и выплату компенсации, но работодателя это не устраивало. Тогда Сергей написал заявление по собственному желанию.- Когда меня рассчитывали, то позвонили из бухгалтерии. Они посчитали, что за работу без отпуска на протяжении четырех лет компания должна мне около 200 000 рублей. Эти деньги мне отдавали со скрипом и угрозами. Например, мне сказали, я лишусь недвижимости. У меня есть аудиозапись, где сотрудник застройщика говорит мне: «Я твою квартиру сделаю креативной». Думаю, вся эта история — банальная месть.Получить оперативный комментарий у куратора строительства ХК Хмельницкий не удалось.