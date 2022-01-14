В России
сегодня, 10:24
Правительство РФ отложило рассмотрение закона о QR-кодах
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С 1 февраля россияне по-прежнему смогут показывать отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин вместе с правящей партией отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, поскольку предложенные меры касались штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" связан с новыми вызовами, - передает РИА Новости.
"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - отметила Голикова.
Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря 2021 года.
"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - отметила Голикова.
Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря 2021 года.
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