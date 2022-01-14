Происшествия

сегодня, 10:24

В Липецке хулиганы попытались «раздеть» ёлку

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#хулиганство #вандализм #ёлка
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В районе ЛТЗ с ёлки попытались стянуть гирлянду.

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В распоряжение GOROD48 попала запись камеры наблюдения, на которой запечатлена попытка снять гирлянду с ёлки, установленной в посёлке Тракторостроителей.

Инцидент произошёл в Рождественскую ночь 7 января в 01:57. Группа молодых людей перелезла через ограждение и попыталась «раздеть» городскую ёлку, сдёрнув с неё гирлянду.

В какой-то момент часть освещения даже погасла. Очевидцами стали другие парни, приехавшие на площадь на машине, но судя по всему, с хулиганами они были хорошо знакомы - молодые люди даже поздоровались за руки. 

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о повреждении елки не поступало. 

- Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка. - Известно, что молодые люди порвали гирлянды, вырвали их из электрощитовой. Подрядчик определяется, будет ли он подавать заявление в правоохранительные органы. Также, по его словам, он восстановит иллюминацию самостоятельно в ближайшее время.
9 1146
#хулиганство #вандализм #ёлка
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Комментарии (9)

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Викторм

12 минут назад
И с подрядчиком непонятно. Сломали 7-го, сегодня 14-е, а он только определяется и только собирается ремонтировать? Мая ждет?
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Викторм

14 минут назад
Животные...
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Петруся

16 минут назад
Как ещё током не шибануло. А на машине приезжал заказчик наверное. Себе на дачу захотел такую красоту. Но без вышки не получилось снять.
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Гражданка

18 минут назад
Ни и быдло! Зачем эти гирлянды понадобились? Стоит елка, красиво все, а быдлоганам глаз красота режет! Там раньше дед Мороза и Снегурочку ставили, так ломали каждый день, у тварей руки чесались! А ведь в одежде настоящей стояли, в полный рост! То подождут, то порвут, то шапки поснимают! Всегда так жалко было....
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динго

22 минуты назад
Аборигены из местных трущоб
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один голос

40 минут назад
стянуть голос и стянуть гирлянду это все из той же комедии-145 проц
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Денис

47 минут назад
На лтз не надо наряжать ёлку, просто оставлять один каркас из арматуры и всё.
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Почему

54 минуты назад
ЧоПы не охраняют,или этим сторожам надо платить.
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Смотрю

57 минут назад
Липецк- зверский город
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