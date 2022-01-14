В Липецке хулиганы попытались «раздеть» ёлку

В районе ЛТЗ с ёлки попытались стянуть гирлянду.

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В распоряжение GOROD48 попала запись камеры наблюдения, на которой запечатлена попытка снять гирлянду с ёлки, установленной в посёлке Тракторостроителей.



Инцидент произошёл в Рождественскую ночь 7 января в 01:57. Группа молодых людей перелезла через ограждение и попыталась «раздеть» городскую ёлку, сдёрнув с неё гирлянду.



В какой-то момент часть освещения даже погасла. Очевидцами стали другие парни, приехавшие на площадь на машине, но судя по всему, с хулиганами они были хорошо знакомы - молодые люди даже поздоровались за руки.



Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в полицию сообщение о повреждении елки не поступало.



- Сейчас специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный вандалами, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка. - Известно, что молодые люди порвали гирлянды, вырвали их из электрощитовой. Подрядчик определяется, будет ли он подавать заявление в правоохранительные органы. Также, по его словам, он восстановит иллюминацию самостоятельно в ближайшее время.

