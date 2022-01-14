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сегодня, 09:40
Хакеры взломали сайт Минобразования Украины
Неизвестные хакеры атаковали сайт Министерства образования и науки Украины.
Неизвестные хакеры взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение к жителям страны на трех языках: украинском, русском и польском.
В обращении говорится, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.
"Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в обращении.
При этом карта Украины там изображена с российским Крымом, и несмотря на агрессивный и недоброжелательный язык, слово "Вы" в одном месте уважительно написано с заглавной буквы, - отмечает РИА Новости в своем Телеграм-канале.
В обращении говорится, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую "общую сеть", а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.
"Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в обращении.
При этом карта Украины там изображена с российским Крымом, и несмотря на агрессивный и недоброжелательный язык, слово "Вы" в одном месте уважительно написано с заглавной буквы, - отмечает РИА Новости в своем Телеграм-канале.