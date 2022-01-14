Общество

8 минут назад

ДТП лишило липчан светофора

135
#авария #ДТП #светофор
ДТП лишило липчан светофора

Регулировщик движения пешеходов оказался пострадавшим в аварии.

Пешеходы могли заметить исчезновение светофора на перекрестке проспекта обеды и улицы Юных натуралистов. Как оказалось, аппарат пострадал в автомобильной аварии.

Как сообщили в «Липецкгорсвете», пешеходный светофор сбили 4 января в результате ДТП. Для установки нового дорожного регулировщика необходимы запчасти. Их уже заказали, как только они поступят, пешеходный светофор установят на прежнее место.

В учреждении просят липчан быть внимательнее при переходе данного участка. Пока движение там регулируется другими светофорами, которые работают в том числе со звуковым сигналом.
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#авария #ДТП #светофор

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