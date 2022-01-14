ДТП лишило липчан светофора

Регулировщик движения пешеходов оказался пострадавшим в аварии.

Пешеходы могли заметить исчезновение светофора на перекрестке проспекта обеды и улицы Юных натуралистов. Как оказалось, аппарат пострадал в автомобильной аварии.



Как сообщили в «Липецкгорсвете», пешеходный светофор сбили 4 января в результате ДТП. Для установки нового дорожного регулировщика необходимы запчасти. Их уже заказали, как только они поступят, пешеходный светофор установят на прежнее место.



В учреждении просят липчан быть внимательнее при переходе данного участка. Пока движение там регулируется другими светофорами, которые работают в том числе со звуковым сигналом.