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сегодня, 17:36

На Соколе и Левом берегу отключат холодную воду

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#отключения
На Соколе и Левом берегу отключат холодную воду
14 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе Сокола – на улицах Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, Богатырской, Пирогова, Брестской, Былинной, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Третьякова, Д. Бедного, Водной, Курчатова, Булавина, переулках Чугунном, Ростовском, Ракетном, Теплом, Болотникова, Войнич, Ермакова, Полтавском, Курчатова, Свободном. РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе. Воду подвезут по адресу: улица Семенова Тян-Шанского, 44. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды из-за устранения утечки на водоводе в домах № 32 по улице Черноземной, № 2а по улице Авиационной, в частном секторе улиц Авиационной, Аэродромной, Луговой, 40 лет ВЛКСМ, Товарищеской, Западной, Черноземной, Днепровской, Донской, Бескрайней. Подвоз воды для питья будет организован по адресу: улица Черноземная, 32. 
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется часть Левобережья: дома №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 по улице Суворова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 по улице Прокатной, №№ 40, 42, 44 по проспекту Мира, № 4 по улице 9 Мая. РВК-Липецк будет проводить работы по замену ввода. Воду подвезут на улицу Прокатную, 22, проспект Мира, 34. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

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#отключения

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