Общество

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Росстат: половина липчан получали меньше 25,3 тысячи рублей в месяц

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#доходы населения
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Росстат: половина липчан получали меньше 25,3 тысячи рублей в месяц

Росстат рассчитал медианный душевой доход населения в регионах России по итогам 2020 года. Медианный среднедушевой денежный доход – срединный доход, при котором половина (50%) граждан получает меньше этого уровня, а половина – больше.

В Липецкой области по итогам 2020 года среднедушевой доход составил 32 226 рублей, а медианный – 25 319 рублей. За год медианный доход вырос на 244 рубля: в 2019 году он составлял 25 075 рублей. Соотношение медианного дохода со среднедушевыми денежными доходами оказалось 78,6%. Аналитики отмечают, что у 23,1% населения региона доход составил 60% медианы (годом ранее доля липчан с такими доходами составляла 23,9%), еще 15,9% населения получали 50% медианы (в 2019 - 16,8%), а для 9,4% липчан доход был всего 40% медианы (в 2019 – 10,1%).

В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036 рублей. Самые высокие доходы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе с размером медианного дохода 64 320 рублей, и в Чукотском автономном округе (67 442 рубля). Самые низкие медианные доходы оказались в Ингушетии (14 153 рубля), Тыве (15 178 рублей) и Карачаево-Черкессии (15 839 рублей), отмечает Росстат. 

1 481
#доходы населения
2

Комментарии (1)

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Липчанин

43 минуты назад
А сколько ушло в серые зарплаты, после рывка до 65
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