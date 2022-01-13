сегодня, 17:26
Росстат: половина липчан получали меньше 25,3 тысячи рублей в месяц
Росстат рассчитал медианный душевой доход населения в регионах России по итогам 2020 года. Медианный среднедушевой денежный доход – срединный доход, при котором половина (50%) граждан получает меньше этого уровня, а половина – больше.
В целом по России среднедушевой медианный доход в месяц составлял в 2020 году 27 036 рублей. Самые высокие доходы оказались в Ямало-Ненецком автономном округе с размером медианного дохода 64 320 рублей, и в Чукотском автономном округе (67 442 рубля). Самые низкие медианные доходы оказались в Ингушетии (14 153 рубля), Тыве (15 178 рублей) и Карачаево-Черкессии (15 839 рублей), отмечает Росстат.
Липчанин