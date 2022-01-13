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8 минут назад

Индексация пенсий неработающих россиян будет произведена с 1 января 2022 года

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#индексация #пенсии #инфляция

Предварительно средняя прибавка составит 1400 рублей.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, - рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]", - сообщила Матвиенко.

По ее словам, это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры, в первую очередь, серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие, - передает ТАСС.

Продукты, по данным Росстата, подорожали на 10,62%, непродовольственные товары — на 8,58%.

По закону об индексации пенсий с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9%, до 18 521 рубля. Согласно закону, ежегодная индексация пенсий должна превышать уровень инфляции, однако в 2021 году годовая инфляция составила 8,4%, в связи с чем президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить индексацию пенсий на 8,6%.
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#индексация #пенсии #инфляция

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