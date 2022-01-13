Брат за брата получил в банке 17 600 рублей

Пока мужчина лежал в больнице, брат тратил его деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё 1 января в дежурную часть полиции обратился 44-летний ельчанин. Он сообщил, что с его банковского счёта похитили 17 600 рублей.



Кража была раскрыта. Полицейские установили, что потерпевший в декабре прошлого года лежал в больнице и как раз в это время с его счёта пропали деньги.



В краже подозревают 37-летнего брата потерпевшего. Когда мужчине понадобились деньги, он взял паспорт брата и пошёл в банк. Полученные деньги он успел потратить. Вину свою находчивый брат полностью признал.



Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.