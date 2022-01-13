Происшествия

37 минут назад

Брат за брата получил в банке 17 600 рублей

3 427
#кража
2
Брат за брата получил в банке 17 600 рублей

Пока мужчина лежал в больнице, брат тратил его деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё 1 января в дежурную часть полиции обратился 44-летний ельчанин. Он сообщил, что с его банковского счёта похитили 17 600 рублей.

Кража была раскрыта. Полицейские установили, что потерпевший в декабре прошлого года лежал в больнице и как раз в это время с его счёта пропали деньги.

В краже подозревают 37-летнего брата потерпевшего. Когда мужчине понадобились деньги, он взял паспорт брата и пошёл в банк. Полученные деньги он успел потратить. Вину свою находчивый брат полностью признал.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
3 427
#кража
2

Комментарии (3)

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Владимир

4 минуты назад
Прикольно, да уж... Проститутку заказать - стоит 430 000р., стибрить 17 600р. - стоит 6 лет, а убить человека - до 2 лет лишения свободы... Мы живем в нашей Раше и все остальные страны завидуют нам... Раша... и всё-таки, она наша...
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Прикольно

16 минут назад
За 17600 рублей грозит до 6 лет, а за убийство грозит до 2-х лет. Значит жизнь человека стоит примерно 5867 рублей!
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Лтз

17 минут назад
У них фейсы одинаковые куда в банке глядели
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