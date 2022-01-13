Почетные граждане Липецкой области могут получить 53 238 рублей

Такую сумму теперь выплачивают вместо бесплатной санаторно-курортной путевки.

Определена средняя стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения для предоставления льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Липецкой области».



Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по итогам IV квартала 2021 года определена средняя полная стоимость путевки (питание, 21 день проживания, лечение) в санаторно-курортные учреждения Липецкой области в размере 53 238 рублей.



По итогам третьего квартала 2021 года стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения составляла 55 520 рублей, то есть сумма уменьшилась на 2 222 рубля.



- В соответствии с пунктом 3 статьи 39 закона Липецкой области «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» определен размер денежной компенсации, выплачиваемой лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Липецкой области», по их выбору вместо предоставления бесплатной санаторно-курортной путевки, - отмечают в управлении.