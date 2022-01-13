Общество

47 минут назад

Почетные граждане Липецкой области могут получить 53 238 рублей

3 541
#льготы
Почетные граждане Липецкой области могут получить 53 238 рублей

Такую сумму теперь выплачивают вместо бесплатной санаторно-курортной путевки.

Определена средняя стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения для предоставления льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Липецкой области».

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, по итогам IV квартала 2021 года определена средняя полная стоимость путевки (питание, 21 день проживания, лечение) в санаторно-курортные учреждения Липецкой области в размере 53 238 рублей.

По итогам третьего квартала 2021 года стоимость путевки в санаторно-курортные учреждения составляла 55 520 рублей, то есть сумма уменьшилась на 2 222 рубля.

- В соответствии с пунктом 3 статьи 39 закона Липецкой области «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» определен размер денежной компенсации, выплачиваемой лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Липецкой области», по их выбору вместо предоставления бесплатной санаторно-курортной путевки, - отмечают в управлении.
3 541
#льготы

Комментарии (3)

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Просто мимо проходил

24 минуты назад
Интересно, кого интересуют ваши заслуги? Для получения этих званий нужно быть в обойме!
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Интересно

39 минут назад
Если я работаю в другом регионе, хорошо зарабатываю, большую часть денег трачу в Липецке, тем самым поддерживая экономику города, могу я стать почётным гражданином?
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-

41 минуту назад
Они не заслуживают это!
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