Общество

сегодня, 15:57

В местах крещенских купаний взяли пробы воды

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#Крещение #прорубь
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В местах крещенских купаний взяли пробы воды

Данные о результатах исследования воды в Липецкой области обнародуют не раньше понедельника.

Как сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора, вчера в районе Центрального пляжа Липецка уже взяли пробу воды для лабораторных исследований, сегодня для забора воды направились в Добровский район.

Результаты исследований станут известны не раньше понедельника, 17 января.

Лабораторные санитарно-химические и микробиологические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний проводят ежегодно.

Санитарные врачи продолжают собирать сведения о том, где именно будут организованы купания. Эти данные предоставляют муниципалитеты и районные администрации.

По предварительной информации администрации Липецка, на территории города определено два места для крещенских купаний: это Центральный пляж и пруд 3-го участка в поселке Тракторостроителей.
1 417
#Крещение #прорубь
3

Комментарии (1)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

41 минуту назад
В пруду воды мало , осенью половину воды откачали зря.
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