Общество
сегодня, 15:57
В местах крещенских купаний взяли пробы воды
Данные о результатах исследования воды в Липецкой области обнародуют не раньше понедельника.
Как сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора, вчера в районе Центрального пляжа Липецка уже взяли пробу воды для лабораторных исследований, сегодня для забора воды направились в Добровский район.
Результаты исследований станут известны не раньше понедельника, 17 января.
Лабораторные санитарно-химические и микробиологические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний проводят ежегодно.
Санитарные врачи продолжают собирать сведения о том, где именно будут организованы купания. Эти данные предоставляют муниципалитеты и районные администрации.
По предварительной информации администрации Липецка, на территории города определено два места для крещенских купаний: это Центральный пляж и пруд 3-го участка в поселке Тракторостроителей.
Результаты исследований станут известны не раньше понедельника, 17 января.
Лабораторные санитарно-химические и микробиологические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний проводят ежегодно.
Санитарные врачи продолжают собирать сведения о том, где именно будут организованы купания. Эти данные предоставляют муниципалитеты и районные администрации.
По предварительной информации администрации Липецка, на территории города определено два места для крещенских купаний: это Центральный пляж и пруд 3-го участка в поселке Тракторостроителей.
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ