В местах крещенских купаний взяли пробы воды

Данные о результатах исследования воды в Липецкой области обнародуют не раньше понедельника.

Как сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора, вчера в районе Центрального пляжа Липецка уже взяли пробу воды для лабораторных исследований, сегодня для забора воды направились в Добровский район.



Результаты исследований станут известны не раньше понедельника, 17 января.



Лабораторные санитарно-химические и микробиологические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний проводят ежегодно.



Санитарные врачи продолжают собирать сведения о том, где именно будут организованы купания. Эти данные предоставляют муниципалитеты и районные администрации.



По предварительной информации администрации Липецка, на территории города определено два места для крещенских купаний: это Центральный пляж и пруд 3-го участка в поселке Тракторостроителей.