В России

сегодня, 16:00

Мишустин подготовил новые предложения по борьбе с распространением омикрон-штамма

135
#коронавирус #омикрон #штамм

Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов с ковидом.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с распространением нового омикрон-штамма коронавируса в стране. Он потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Поручения опубликованы на сайте правительства РФ.

До 14 января министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения. На заседании президиума Координационного совета премьер-министр отметил, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", – заявил Мишустин.

Он также поручил Минфину выделить 187,8 млн рублей на исследования интраназальной вакцины от коронавируса.
135
#коронавирус #омикрон #штамм

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Индексация пенсий неработающих россиян будет произведена с 1 января 2022 года
#индексация #пенсии #инфляция
Индексация пенсий неработающих россиян будет произведена с 1 января 2022 года

5 минут назад

В России
Размер маткапитала в России с 1 февраля увеличится до 524,5 тыс. рублей
#маткапитал #выплаты
Размер маткапитала в России с 1 февраля увеличится до 524,5 тыс. рублей

сегодня, 14:09

В России
В России зарегистрирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом
#коронавирус #максимум #скачок
В России зарегистрирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом

сегодня, 13:13

В России
В Саратове массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
#угроза минирования #школы
В Саратове массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

сегодня, 12:11

В России
В России сократилось число молодых работников
#рабочая сила #молодежь
В России сократилось число молодых работников

сегодня, 11:36

В России
После убийства девочки в Костроме возбуждено дело о халатности полицейских
#убийство #халатность #ребенок
После убийства девочки в Костроме возбуждено дело о халатности полицейских

сегодня, 09:53

В России