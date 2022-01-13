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сегодня, 16:00
Мишустин подготовил новые предложения по борьбе с распространением омикрон-штамма
Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов с ковидом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с распространением нового омикрон-штамма коронавируса в стране. Он потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Поручения опубликованы на сайте правительства РФ.
До 14 января министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.
Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.
Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения. На заседании президиума Координационного совета премьер-министр отметил, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.
"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", – заявил Мишустин.
Он также поручил Минфину выделить 187,8 млн рублей на исследования интраназальной вакцины от коронавируса.
До 14 января министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.
Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.
Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения. На заседании президиума Координационного совета премьер-министр отметил, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.
"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием", – заявил Мишустин.
Он также поручил Минфину выделить 187,8 млн рублей на исследования интраназальной вакцины от коронавируса.