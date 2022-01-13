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сегодня, 14:17

Четвёртый «дабл-дабл» Крыкова не спас «Мицубаскет» от очередного разгрома

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#Баскетбол #"Мицубаскет"
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Четвёртый «дабл-дабл» Крыкова не спас «Мицубаскет» от очередного разгрома

Даже районный Новомосковск легко обыгрывает нас в баскетбол.

И во второй игре в Новомосковске липецкие баскетболисты были вынуждены выкинуть белый флаг, что называется, без вариантов.

Не помогло даже то, что соперник подошёл к очным матчам не особенно далеко от занимающих последнее место в Суперлиге-2 липчан — на 9-й (3-й с конца строчки). После разгрома в первом матче с разницей в 60 очков во втором матче «Мицубаскет» вновь уступил прорву очков — целых 45, счёт 65:110.

И во второй игре хозяева сделали задел уже в первой четверти — 27:19, который затем сумели развить 27:20, 23:10, 33:14.

Некоторым утешением может стать разве что индивидуальное достижение 35-летнего центрового липчан Павла Крыкова, который в четвертый раз за сезон оформил «дабл-дабл» - 14 очков и 10 подборов. «Дабл-дабл» (двузначное количество действий по двум ключевым статистическим показателям, прим.). Самый высокий баскетболист в команде (рос 210 см) стал и самым результативным в этой встречу и липчан. Играющий тренер Константин Бреев принёс 11 очков.

У хозяев Константин Куликов набрал 30 очков (плюс 23 подбора!), Даниил Глазов — 21, Евгений Новосёлов — 19, Дмитрий Бабушкин — 16 (12 подборов).

Липчане продолжают замыкать турнирную таблицу — всего 3 победы в 22-х матчах. При этом количество пропущенных очков за сезон после визита в Новомосковск перевалило уже за 2 тысячи.

Следующие матчи 15 и 16 января Бреев и Ко проводят дома с «Русичами» из Курска, занимающими 4-е место.

248
#Баскетбол #"Мицубаскет"
1

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