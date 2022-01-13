В России

52 минуты назад

В России зарегистрирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом

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#коронавирус #максимум #скачок

За последние сутки в России зарегистрировали 21 155 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 155 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 975 (14,0%) без клинических проявлений, - говорится в сообщении Оперштаба.

Днем ранее в России выявили 17 946 случаев. Показатель стал максимальным с 28 декабря 2021 года. Также за сутки скончались от коронавируса 740 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 723 305 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. 9 784 348 пациентов выздоровели от вируса, 319 172 человека – скончались, - говорится в статистике оперативного штаба.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1839 случаев, Московской области – 1556, Нижегородской области – 647, Свердловской области – 410, Ростовской области – 391 случай.

Отмечается, что в Москве выявили 5490 случаев заражения коронавирусом за сутки. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 11 ноября 2021 года. Ещё вчера заболевших за сутки было значительно меньше — 4008 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло до 71 против 66 днём ранее. Выписалось за сутки 2857 человек, а ещё 132 737 москвичей и гостей столицы продолжают лечение.
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#коронавирус #максимум #скачок

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