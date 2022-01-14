Доброе утро, Липецк!

Наступила пятница, 14 января. В Липецке сегодня ожидается резкое потепление. В городе 14 января будут интересные встречи в честь Петра Семенова-Тян-Шанского. Москва отметит Старый Новый год по-липецки. В городе определяют места Крещенских купаний. В выходные есть множество вариантов для отдыха.

В Липецке ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями – местами умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Днём прогнозируют осадки в виде мокрого снега, местами гололёд, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Сегодня потеплеет до нулевой отметки.

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Ориентируйтесь на интерактивную карту и добирайтесь до места назначения без пробок. Кстати, здесь же можно отследить нужный автобус или трамвай.Кулинарный блогер Галина предлагает свой вариант приготовления вкусного мяса. К чему подать эту красоту — решайте сами.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.14 января 1827 года в поместье Рязанка (близ села Урусово Чаплыгинского района) в семье помещика, участника Отечественной войны 1812 года, потомка старинного дворянского рода, появился на свет Петр Семенов. Мир его знает как географа Петра Семенова-Тян-Шанского. В 1832 году умер его отец, тяжело заболела мать. Старшие брат и сестра Петра были отправлены в учебные заведения Петербурга, а он, 10-летний мальчик, оставался в имении: ухаживал за матерью, решал хозяйственные вопросы, судил споры крестьян.С 14-ти лет он учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1841-1845), затем окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета (1848). В 1849 году был избран членом Императорского Русского географического общества; с 1873 года и до конца жизни был вице-председателем и фактическим руководителем всей работы этого Общества. В 1849-1851 годах начинающий ученый проводил изучение растительности бассейна Оки и Дона, защитил магистерскую диссертацию «Придонская флора в ее соотношениях с географическим распределением растений в Европейской России». В 1853-1855 годах он слушал лекции в Берлинском университете, изучал географию, геологию, экономику в Германии, Франции, Швейцарии, Италии. В 1856-1957 годах путешествовал по Западной Сибири, Рудному Алтаю, Семиреченскому Алатау. Он первым из европейцев проник на Тянь-Шань и исследовал его, совершив крупные научные открытия: доказал отсутствие действующих вулканов, открыл величайшую ледниковую область, дал верные схемы широтной орографии и высотной зональности. Ученый собрал обширные коллекции минералов, растений, насекомых и моллюсков, ценный этнографический материал. Научное изучение Тянь-Шаня спустя 50 лет было отмечено добавлением к его фамилии «Тян-Шанский».Во всей последующей многообразной научной, общественной и государственной деятельности он уделял большое внимание изучению Азии, являясь вдохновителем многих экспедиций. Признание выдающихся заслуг ученого перед наукой увековечено названием в его честь 11 географических местностей в Азии, Северной Америке и на Шпицбергене, около 100 новых видов растений и насекомых. К концу своей жизни он состоял в почетных списках 66 ученых учреждений России и Европы. В Чаплыгинском районе с 1997 года действует музей-усадьба «Рязанка». Имя великого ученого присвоено Библиотечно-информационному центру № 8 в Липецке (2009) и Липецкому государственному педагогическому университету (2016).В пятницу в Липецке будут работать четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Прививки делают бесплатно.Сегодня в Липецке профильные службы должны окончательно определить перечень мест, разрешённых для Крещенских купаний, и назначить ответственных за обеспечение безопасности. Ожидается, что купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-го участка, здесь планируют разместить временные спасательные посты. До 18 января сотрудникам муниципальных управлений строительства и по делам ГО и ЧС необходимо подготовить проруби. До этой же даты городским спасателям следует провести тренировки по оказанию помощи на водных объектах.В 14:00 в научной библиотеке состоится торжественная встреча, посвященная 195-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского. Здесь обсудят вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия ученого, исторических и природных объектов, связанных с именем ученого в Санкт-Петербурге, на территории Липецкой и Рязанской областей. Также состоится презентация юбилейной серии почтовых открыток, посвященных 195-летию со дня рождения географа. Для гостей выступят артисты Липецкой государственной филармонии.Липецкому географу посвятили три выставки. 14 января в Музее природы начнет работу передвижная выставка «Великая реформа». В экспозиции представлены фотопортреты основных участников крестьянской реформы, императора Александра II, текст манифеста об отмене крепостного права. Сегодня в 15:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится презентация выставки «Ради людей и Отечества», А художественный музей сегодня представит произведения российской советской художницы Семеновой-Тян-Шанской-Болдыревой «Бесценный дар». В музее представят более сорока живописных и графических работ внучки ученого.Если сегодня вы окажетесь в Москве, в 16:00 приходите поддержать земляков на Красную площадь. Старый Новый год столица России отметит по-липецки. 14 января творческие коллективы региона примут участие в празднике на ГУМ-Катке, здесь же состоится хоккейный матч между сборными Липецкой области и службы коменданта Московского Кремля. Команды выйдут на лёд в 16:25. На праздник в столицу приглашены юные липецкие хоккеисты. Ансамбли «Вера», «Раздолье», «Россиянка» и вокальная группа театра танца «Казаки России» начнут выступления в 16:00 часов. По их музыку на льду будут кружить двенадцать липецких фигуристок. Гости праздника получат гастрономические и народные сувениры. Подарки вручат и двенадцати липчанам, которые несут срочную службу в Кремлёвском полку.15 января в 15:00 в научной библиотеке начнется творческая встреча с солисткой народного академического хора «Россия» Натальей Репиной. Прозвучат романсы русских композиторов и народные песни. Вход бесплатный, для посещения мероприятия необходимо предъявление QR-кода.На сцене Городского Дворца культуры в субботу, 15 января, состоится рок-концерт «Путь». Он будет посвящён памяти липецких музыкантов, которых не стало в прошлом году и ранее. Зрители и участники мероприятия отдадут дань уважения четырём липецким рокерам - Игорю Стоборову (группа «ARTCODE»), Игорю Урывскому (группа «Игра»), Сергею Завьялову (группа «Солнечный свет») и Николаю Овсянникову («группа «Потолок»). В вечере памяти примут участие рок-группы из Липецка, Ельца и Грязей: «Зелёный Свет», «Фаворит», «ПланетАрий», «ARTCODE», «Потолок», «Пятая Стена», «Омут», «Солнечный Свет», «МП».16 января в 12:00 липецкий Дом музыки ждет зрителей на новогоднюю сказку «Дед Мороз и серый волк». Под звуки симфонического оркестра слушатели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой попадут в волшебную атмосферу ожидания чуда. А в 16:00 на сцену поднимется ансамбль народной песни «Зень». Зрителей ждут на концерт «Щедрый вечер». В программе - колядки в исполнении ряженых, а также святочные гадания.16 января родителей и детей ждут на мероприятия в библиотеках.16 января в 17:04 в культурном пространстве «Библиотека» будут смотреть интересные фильмы вместе и обсуждать их за чашкой чая. На экране «Гражданин Кейн» (США,1941; 12+) и «Комната» (США,2003; 12+).Если вы предпочитаете проводить выходные на диване, то в субботу и воскресенье можно посмотреть новые сериалы. Сегодня в нашей подборке — лучшие работы 2021 года по мнению жюри «Золотого глобуса».«Подземная железная дорога» (18+). Чернокожая рабыня Кора работает на хлопковой плантации в Вирджинии. Непосильный труд, нечеловеческая жестокость как хозяев, так и братьев и сестёр по несчастью, готовых на всё ради выживания, толкают Кору на отчаянный шаг, и она сбегает вместе с недавно прибывшим Цезарем. Именно от него она узнаёт о подземной железной дороге, которая ведёт к свободе. Но по их следам уже идёт безжалостный охотник за беглыми рабами.«Наследники» (18+). Логан Рой — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но прежде всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.«Хитрости» (18+). Легендарная комедиантка Дебора Вэнс всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь из Лос-Анджелеса высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.