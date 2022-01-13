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В Саратове массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
В Саратове поступило несколько сообщений об угрозе взрыва в образовательных учреждениях города.
В Саратове во всех школах отменили уроки, учащихся эвакуировали после сообщений о минировании.
Из-за сообщений о минировании в общей сложности были эвакуированы дети и сотрудники из 93 учебных зданий.
На территории муниципального образования "Город Саратов", по данным администрации, 136 школ.
"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", - рассказали РИА Новости в пресс-службе городской мэрии.
"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ, занятия в учебных заведениях сегодня отменяются. Эвакуация происходит постепенно, после того, как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях", - сообщается на официальных интернет-ресурсах мэрии.
Ранее учащихся всех школы после сообщений о минировании также эвакуировали в Красноярске. По данным региональной антитеррористической комиссии, угрозы оказались ложными, - передает РБК.
Накануне, 12 января, неизвестные сообщили о минировании более 100 школ в Екатеринбурге. По данным портала E1.ru, в учебные заведения поступило одно и то же письмо. Его автор угрожал взорвать школу и заявил, что "всю жизнь всех ненавидел".
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что сообщения о минировании могли прийти из-за границы. По его словам, такие атаки на Урале происходят регулярно, а ситуацию обостряют "деструктивные силы из ближнего зарубежья".
Также накануне днем в Курске массово эвакуировали сотрудников административных зданий из-за сообщений о минировании. Срочной эвакуации подверглись сотрудники здания Арбитражного суда Курской области, расположенного на Московской площади. Приблизительно через час аналогичные меры были предприняты в зданиях администраций Курска и области.
Также 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.
В Липецке сегодня так же эвакуировали школы из-за сообщений о минировании.
Накануне сообщение о минировании зданий городской администрации и областного суда Липецка поступило в правоохранительные органы днем 12 января. Полицейские проверили эти здания. Опасных предметов не было обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме,
Из-за сообщений о минировании в общей сложности были эвакуированы дети и сотрудники из 93 учебных зданий.
На территории муниципального образования "Город Саратов", по данным администрации, 136 школ.
"Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений. В связи с тем, что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", - рассказали РИА Новости в пресс-службе городской мэрии.
"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ, занятия в учебных заведениях сегодня отменяются. Эвакуация происходит постепенно, после того, как правоохранительные органы официально уведомляют руководство школ о проводимых мероприятиях", - сообщается на официальных интернет-ресурсах мэрии.
Ранее учащихся всех школы после сообщений о минировании также эвакуировали в Красноярске. По данным региональной антитеррористической комиссии, угрозы оказались ложными, - передает РБК.
Накануне, 12 января, неизвестные сообщили о минировании более 100 школ в Екатеринбурге. По данным портала E1.ru, в учебные заведения поступило одно и то же письмо. Его автор угрожал взорвать школу и заявил, что "всю жизнь всех ненавидел".
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов допустил, что сообщения о минировании могли прийти из-за границы. По его словам, такие атаки на Урале происходят регулярно, а ситуацию обостряют "деструктивные силы из ближнего зарубежья".
Также накануне днем в Курске массово эвакуировали сотрудников административных зданий из-за сообщений о минировании. Срочной эвакуации подверглись сотрудники здания Арбитражного суда Курской области, расположенного на Московской площади. Приблизительно через час аналогичные меры были предприняты в зданиях администраций Курска и области.
Также 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.
В Липецке сегодня так же эвакуировали школы из-за сообщений о минировании.
Накануне сообщение о минировании зданий городской администрации и областного суда Липецка поступило в правоохранительные органы днем 12 января. Полицейские проверили эти здания. Опасных предметов не было обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме,