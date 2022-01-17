Строительство дома в 2022 году, что будет с ценами? Ждать или строиться?

В 2021 году только ленивый не написал про цены на материалы, но сейчас интереснее, что нас ждет в 2022, будет ли "откат" по ценам и имеет ли смысл ждать, если вы хотели построить дом?

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Что случилось в 2020 и 2021 со строительством, с упором на малоэтажное строительство. Сильно погружаться не будем, скорее это для тех, кому интересно, но все пропустил.Как только началась пандемия и границы закрылись, ввелись карантины, народ массово устремился за город. Такого количества запросов, как было весной 2020 года у нас не было никогда.Люди стали массово покупать участки, кто-то с целью построить дом или дачу, кто-то решил реализовать давно зреющие планы переезда за город.Все это увеличило спрос на строительство и соответственно на материалы для строительства. А где спрос, там дефицит и повышение цен.Любопытно, что это оказалось общемировой тенденцией. Во многих странах спрос был подогрет "вливаниями" в экономику на фоне пандемии. Те, кто ничего не строил, решили заняться давно откладывавшимися "ремонтами". В России же существенно разогнала строительный рынок ипотека на строительство или покупку готового дома.Увеличившийся в мировом масштабе спрос на строительство и ремонты, создал дефицит на рынке стройматериалов. Спрос вырос, а мощности производителей не резиновые. К тому же, во время локдаунов и карантинов многие мировые производители "встали на паузу" и не смогли быстро восстановить работу.Все это в совокупности привело к тому, что образовался дефицит строй материалов в мировом масштабе и с осени 2020 года начался рост их стоимости. Обратите внимание - это произошло во всем мире, а не только у нас в стране.Пик роста пришелся на апрель - июль 2021 года. В итоге с осени 2020 года многие ключевые материалы выросли в цене в 2-3 раза. Остальные материалы подорожали в целом на 50 и более процентов. Конечно, что-то подорожало не так сильно, например строительные смеси, но глобально на картину они не влияют.Любопытная тема произошла с газосиликатными блоками, в начале весны, на фоне резкого роста древесины, многие переключили внимание на газосиликатные блоки, типа из него теперь стало строить дешевле. В итоге смели все газосиликатные блоки, что были в наличии. Производства не резиновые и не могут резко увеличить объем. Поэтому газосиликатные блоки просто исчезли на какое-то время. А цена выросла практически вдвое.Теперь самое интересное. К осени стремительный рост стоимости материалов прекратился. То есть уже не было ситуаций, когда в течении недели товар мог подорожать на 30%. Что-то "откатилось" почти к прежним ценам. Например, плиты OSB, выросли в 3 раза, а сейчас стоят "почти" как раньше.Тем не менее, большинство цен замерло, по ряду позиций продолжается тихий ползучий рост, каждый месяц по чуть-чуть. Например, утеплители, оконная продукция.Многие считают, что от ситуации с материалами выиграли "строители". Но это не так, строители такие же "потребители" материалов, как и обычные покупатели. Мы их не производим и не перепродаем. В 2021 году некоторые компании вообще разорились, так как взяли "авансы" в 2020 и не смогли исполнить обязательства на фоне роста цен. У остальных же маржинальность бизнеса резко снизилась. Так как издержки выросли, а стоимость работ - нет.Интересная ситуация сложилась и с рабочей силой. В строительстве работало много мигрантов, которые из-за пандемии остались у себя на родине. Поэтому на уровне простых рабочих возник "кадровый голод" - рабочих рук просто перестало хватать. Дефицит рабочей силы так же приводит к увеличению ее стоимости. Многие рабочие стали требовать увеличение ставок на 30-50%.Надо понимать, что строительная компания это не только "бригада". Есть производства, склады, логистика, офисные сотрудники, аренда помещений и оборудования - строительная компания - это целая структура. А так как содержание этой структуры из-за общего разгона инфляции тоже растет, то у компаний не остается иного выхода, как повышать стоимость работ. Иначе бизнес может стать нерентабельным и закончиться все это плохо - банкротством и срывом договоров, обманутыми ожиданиями клиентов.Плюсы «шабашников»:• полная свобода планировок;• избежание затрат на налогообложение;• возможность немного сэкономить;Минусы:• устная договоренность;• расплывчатые цены и сроки;• отсутствие какой-либо реальной гарантии;• необходимость ежедневного контроля за ходом строительства и расходом материалов;• возникновение сложностей и немалых дополнительных затрат при регистрации дома;• постоянная борьба с выпрашиванием дополнительных денег (на инструменты, материалы, питание и т.д.);• риск конфликта с милицией, борющейся с нелегальными эмигрантами;Минусы строительной компании:• необходимость специальных согласований в случае перепланировки;• строительство только согласно проектам;Плюсы:• гарантия;• строительство по ипотечным программам от банков;• юридические обязательства перед заказчиком;• индивидуальное проектирование;• отсутствие каких-либо проблем с оформлением построенного дома;• строительство согласно ГОСТам и СНиПам.• экологичность материалов (соответствие ГОСТам)• прозрачность ценообразованияСтроительство в 2022 году дешеветь не будет и скорее всего к лету подорожает еще сильнее. Насколько - сказать сложно. Ситуация будет понятна весной 2022 года, когда начнется новый строительный сезон.Поэтому если вы планировали подождать - подумайте хорошенько. Так как дешевле точно не будет. Если вы планировали строиться, то мы можем вам предложить следующие рекомендации:1) Если у вас определенная сумма денег и есть понимание, какой вы хотите дом – не откладывайте стройку.2) Изучите возможности кредитования. Сейчас есть хорошие варианты в различных банках по кредитованию строительства дома.3) Проанализируйте свои хотелки. Возможно, стоит их уменьшить. Сократить площадь, упростить архитектуру, обратить внимание на другие технологии, не те, что вы рассматривали ранее. Это позволит вам уменьшить бюджет строительства, при этом все равно получить качественный и хорошо построенный дом.4) В 2022 году есть прекрасная возможность «поменять» квартиру на дом. Цены на квартиры выросли на 50-70%. Продав свою квартиру, Вы сможете переехать в новый дом, построенный по вашему индивидуальному проекту.Строительная компания ООО «Эко Дом» - 14 лет работы и более 550 построенных домов,даём гарантию нашим заказчикам в качестве и сроках при строительстве дома.