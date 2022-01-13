Коронавирус
23 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 123 случая COVID-19, 7 человек умерли
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Для сравнения: 13 января 2021 года были выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 123 новых случая коронавирусной инфекции, 7 человек умерли, 225 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 521 случай COVID-19, выздоровели 79 343 человека, умерли 2 907 человек.
В России за сутки выявлены 21 155 случаев COVID-19, выздоровели 25 984 человека, умерли — 740 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 723 305 случаев COVID-19, выздоровели 9 784 348 человек, умерли — 319 172 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 521 случай COVID-19, выздоровели 79 343 человека, умерли 2 907 человек.
В России за сутки выявлены 21 155 случаев COVID-19, выздоровели 25 984 человека, умерли — 740 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 723 305 случаев COVID-19, выздоровели 9 784 348 человек, умерли — 319 172 человека.
208