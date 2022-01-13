Бизнесмен «взял в заложники» комбайн

Генеральный директор аграрной компании не спешил отдавать технику и стал фигурантом уголовного дела.

В Данковском судебном участке №1 рассмотрели уголовное дело с необычной фабулой. Причиной для возбуждения производства стал комбайн. Из-за него к уголовной ответственности привлекли генерального директора ООО «Маис-Агро».



Как указано в материалах суда, данковский бизнесмен в период с 10 ноября 2020 года по 5 августа 2021 года умышленно и злостно не исполнял решение арбитражного суда Рязанской области. По решению рязанского арбитража генеральный директор «Маис-Агро» должен был вернуть из незаконного владения комбайн «ACROS-550». Но бизнесмен не спешил возвращать технику. 2 апреля 2021 года было возбуждено исполнительное производство, генеральный директор об этом знал, но игнорировал требования судебного пристава-исполнителя. Кроме того, бизнесмена известили о том, что злостное неисполнение решения арбитража может повлечь уголовную ответственность. Но и это не возымело должного эффекта.



В суде бизнесмен свою вину признал. Он рассказал, что покупал сельскохозяйственную технику за свои деньги, но комбайн почему-то решили у него забрать через суд. Местонахождение комбайна ему неизвестно с 2018 года, но он предпримет все усилия, чтобы найти технику и исполнить решение арбитража.



Но в ходе предварительного расследования подсудимый давал иные показания. Он говорил, что не хочет передавать комбайн другой организации, а местонахождение комбайна указывать не желает. Сам же комбайн работает на сельскохозяйственных полях на территории Липецкой области.



Суд признал бизнесмена винов­ным в со­вершении преступления, преду­смотренного ч.2 ст.315 УК РФ «Злостное неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Приговором суда бизнесмену назначили 200 часов обязательных работ.