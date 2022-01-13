Общество

15 минут назад

Лабораторию и завод приватизируют в Липецкой области

385
#приватизация #продажа #торги
Лабораторию и завод приватизируют в Липецкой области

Нового хозяина зданий и участков будут определять на открытых электронных торгах.

Администрация Липецкой области выпустила распоряжения, касающиеся приватизации областной собственности. С молотка через электронные открытые торги планируют продать два лота.

Первый — это здание учебно-лабораторного корпуса, которое расположено на улице Студенческой в Липецке. Двухэтажное нежилое здание построили в 1946 году. Его площадь превышает 1 000 квадратных метров. Здание пустует с 2014 года. Система отопления не функционирует, радиаторы отопления отсутствуют. Коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение) отключены. Вместе с корпусом победителю торгов достанется земельный участок в 740 квадратных метров. Эти активы готовы отдать за 50% от прежней цены — за 3 446 500 рублей. Первоначально этот лот торговали за 3,9 млн рублей.

Второй лот — это часть мукомольного завода, расположенного в селе Подгорное Липецкого района. Здесь готовы приватизировать множество объектов — от части железнодорожных путей длиной 45 метров до здания производственного корпуса площадью почти в 9 000 квадратных метров. Вместе с недвижимостью победитель электронных торгов получит почти 19 000 квадратных метров земли под заводом. Общая начальная стоимость активов — почти 86,5 млн рублей.

Напомним, ранее эти активы проходили через торги, но покупателя на них не нашли.
385
#приватизация #продажа #торги

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