Происшествия

25 минут назад

На трассе «Дон» задержали злостного неплательщика штрафов ГИБДД

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#ГИБДД #штраф
На трассе «Дон» задержали злостного неплательщика штрафов ГИБДД

На мужчину составили 11 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 12 января в Ельце на трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС остановили автомобиль «ЗИЛ» под управлением 39-летнего жителя Задонского района. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя нет полиса ОСАГО, а также на его счету 10 неоплаченных штрафов.

На мужчину были оформлены 11 административных протоколов: 10 – по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок» и один по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

- Нарушителю грозит штраф в двухкратном размере от суммы неоплаченного штрафа, либо административный арест на 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ, - отмечают в пресс-службе полиции.

Фото - vk.com/umvd48
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#ГИБДД #штраф

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