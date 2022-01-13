Суд снял с магазина штраф в 100`000 рублей

Арбитраж признал денежное взыскание за малозначительное нарушение незаконным.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест представителей АО «Мэлон Фэшн груп» в адрес регионального отделения Роспотребнадзора. Ранее представители ведомства наложили на компанию штраф за нарушение правил торговли.



Как указано в материалах суда, в середине июля 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проводили проверку в магазине одежды «Zarina» на улице Советской. Проверяющие выявили там товары с нечитабельной или отсутствующей информацией на ярлыках о наименовании продукции, стране-производителе, изготовителе, его юридическом адресе, дате изготовления. Проблемные ярлыки заметили на женской блузке и пяти парах подследников. На АО «Мэлон Фэшн Груп» составили протокол и выписали компании штраф в 100 000 рублей. В организации с таким исходом проверки не согласились и обратились в арбитраж с протестом.



Суд оценил все обстоятельства административного дела и пришел к выводу, что штраф в 100 000 рублей назначен за малозначительное нарушение. Арбитраж признал взыскание незаконным и отменил его.

