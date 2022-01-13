Общество
56 минут назад
В Ельце крещенскую купель оборудовали правом берегу Быстрой Сосны
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Как сообщает администрация Ельца, массовое купание на Крещение пройдет в этом году на правом берегу реки Быстрая Сосна. Здесь уже оборудована купель. Вход в воду устелили ковром, установлены ступени. Верующих ждут на купания с полуночи до 3 часов утра 19 января.
Напомним, в Липецке к 14 января должны определить места крещенских купаний. Ожидается, что купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ, здесь планируют разместить временные спасательные посты. Купание в несанкционированных местах будет запрещено.
В связи с действующими в регионе эпидемическими ограничениями липчанам рекомендуют воздержаться от участия в крещенских купаниях.
Напомним, в Липецке к 14 января должны определить места крещенских купаний. Ожидается, что купели появятся на Центральном пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ, здесь планируют разместить временные спасательные посты. Купание в несанкционированных местах будет запрещено.
В связи с действующими в регионе эпидемическими ограничениями липчанам рекомендуют воздержаться от участия в крещенских купаниях.
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