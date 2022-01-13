«За что с нас берут деньги? Нигде не чищено!»

Из районов Липецкой области тоже жалуются на заваленные снегом дворы.

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Жители Липецкой области продолжают жаловаться на заваленные снегом дворы.



- Горы снега везде, - возмущаются жильцы дома №2 по улице Мира в селе Тербуны. - Не чищено, к мусорке невозможно подъехать. Платим 12 рублей за квадратный метр — за что с нас берут деньги? Это ужас! Кучи снега, которые немножко мы прочистили сами вручную, чтобы кое-как выехать. Вот так работает наше жилищно-коммунальное хозяйство. Каждый день кормят обещаниями!



Как выяснил GOROD48, дом №2 по улице Мира в Тербунах не имеет управляющей компании, но он находится на обслуживании у организации «Жилкомсервис-Тербуны», которую наняли жильцы.



- У муниципалитета есть полномочия жилищного контроля, и сейчас мы будем активно проверять, как администрации городов и районов осуществляют муниципальных жилищный контроль, - прокомментировал ситуацию GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев. - Если в доме есть хотя бы одна муниципальная квартира — администрация сразу обязана применять меры в отношении данной организации. Если даже такой квартиры нет — муниципалитет вправе составить протокол по статье 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».