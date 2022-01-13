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«За что с нас берут деньги? Нигде не чищено!»

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#ЖКХ #снег
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Из районов Липецкой области тоже жалуются на заваленные снегом дворы.

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Жители Липецкой области продолжают жаловаться на заваленные снегом дворы.

- Горы снега везде, - возмущаются жильцы дома №2 по улице Мира в селе Тербуны. - Не чищено, к мусорке невозможно подъехать. Платим 12 рублей за квадратный метр — за что с нас берут деньги? Это ужас! Кучи снега, которые немножко мы прочистили сами вручную, чтобы кое-как выехать. Вот так работает наше жилищно-коммунальное хозяйство. Каждый день кормят обещаниями!

Как выяснил GOROD48, дом №2 по улице Мира в Тербунах не имеет управляющей компании, но он находится на обслуживании у организации «Жилкомсервис-Тербуны», которую наняли жильцы.

- У муниципалитета есть полномочия жилищного контроля, и сейчас мы будем активно проверять, как администрации городов и районов осуществляют муниципальных жилищный контроль, - прокомментировал ситуацию GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев. - Если в доме есть хотя бы одна муниципальная квартира — администрация сразу обязана применять меры в отношении данной организации. Если даже такой квартиры нет — муниципалитет вправе составить протокол по статье 7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».
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#ЖКХ #снег
4

Комментарии (4)

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ГОСТЬ53

18 минут назад
в Грязях тоже много тротуаров не чищеных. управляшка Управленец-Л тоже не работает. квитанции только приносят регулярно!"!!!!!! Бардак!!!! управляшки никому не подчиняются! Дерут деньги себе на квартиры и машины. и почти каждый год переименовываются. уставной капитал 10 тыся рублей!!!
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Житель

21 минуту назад
хватит лгать, везде все чисто и убрано
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Смотрящий

34 минуты назад
Вы рождены, что б их сказки - делать былью!
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Гость

49 минут назад
В областном городе не чего не чищено. Не удивительно что в Тербунах тоже не чистят.
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