Общество

сегодня, 17:09

На трех улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

5 734
#отключения
3
На трех улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
13 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 10 по улице Механизаторов для устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут к дому. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Одесской и Станционной – РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе на участке, подвоз воды организуют по вышеназванным улицам. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 734
#отключения
3

Комментарии (5)

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Антиваксер.

17 минут назад
У буржуев ,варягов и свеклаводов опять течька.
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Да уж

22 минуты назад
Весь город гнилой.Позор.
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Светлана

23 минуты назад
То что на Руднике нет второй день воды об этом даже ни где не пишут . Столько людей без воды сидят вторые сутки .
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На Руднике уже вторые сутки ремонтируют!

41 минуту назад
Сидим без воды второй день!
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