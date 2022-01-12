На трех улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

13 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 10 по улице Механизаторов для устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут к дому.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Одесской и Станционной – РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе на участке, подвоз воды организуют по вышеназванным улицам.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



