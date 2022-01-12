Общество
сегодня, 17:09
На трех улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
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13 января с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в доме № 10 по улице Механизаторов для устранения утечки на водоводе. Воду для питья подвезут к дому.
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Одесской и Станционной – РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе на участке, подвоз воды организуют по вышеназванным улицам.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Одесской и Станционной – РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе на участке, подвоз воды организуют по вышеназванным улицам.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Антиваксер.
Да уж
Светлана
На Руднике уже вторые сутки ремонтируют!