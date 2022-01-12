Экономика

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Росстат: больше 44% всех доходов в Липецкой области получали 20% самых богатых

3 380
#доходы населения
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Росстат: больше 44% всех доходов в Липецкой области получали 20% самых богатых

44,3% всех денежных доходов в Липецкой области в 2020 году получали 20% населения с наибольшими доходами. На пятую часть наименее обеспеченных пришлось всего 6,1% всего объема доходов. 

Разница в доходе в группах самых богатых и самых бедных жителей региона составила 7,25 раза. Такие данные представил Росстат в исследовании о распределении и разнице денежных доходов среди жителей страны по итогам 2020 года.

По данным Росстата, в целом по России на пятую часть населения с наивысшими доходами пришлось 46,4% всего объема доходов, а разница в доходах между группами самых богатых и самых бедных – 8,49 раза. 

Для определения разницы ведомство разделило все население на пять 20-процентных групп. В Липецкой области на первую из них, с наименьшими доходами, пришлось 6,1% от общего объема доходов, их среднедушевой доход составил всего 9 842 рубля. Вторая группа получила 10,9% общих доходов со средним достатком на человека — 17 618 рублей, на третью пришлось 15,8% (среднедушевой доход — 25 451 рубль), на четвертую — 22,9%, или 36 897 рублей на человека в месяц, на пятую, с наивысшими доходами — 44,3%, или 71 323 рубля. Среднедушевой денежный доход в целом по Липецкой области составил 32 226 рублей. 

В среднем по стране среднедушевой доход Росстат определил в 36 073 рубля, для пятой части населения с наименьшими доходами он составил 9 871 рубль, (5,5% всего объема доходов). В группе с наивысшими доходами на человека пришлось 83 790 рублей (46,4% всего объема доходов), отмечается в исследовании Росстата. 

Росстат также проранжировал регионы по размеру среднедушевого дохода: Липецкая область по итогам 2020 года оказалась на 27 месте, годом ранее, в 2019 году она была 22-й среди регионов. 

3 380
#доходы населения
1

Комментарии (3)

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Теперь понятен

30 минут назад
Казахский синдром
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ник

47 минут назад
Запятую в 7,25 лишнюю поставили. Самые бедные получают 10 000,не думаю, что самые богатые получают 70 000
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Лукерья

49 минут назад
не знала, что в нашей стране 20% коммунистов
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