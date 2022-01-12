Росстат: больше 44% всех доходов в Липецкой области получали 20% самых богатых

44,3% всех денежных доходов в Липецкой области в 2020 году получали 20% населения с наибольшими доходами. На пятую часть наименее обеспеченных пришлось всего 6,1% всего объема доходов.

Разница в доходе в группах самых богатых и самых бедных жителей региона составила 7,25 раза. Такие данные представил Росстат в исследовании о распределении и разнице денежных доходов среди жителей страны по итогам 2020 года.



По данным Росстата, в целом по России на пятую часть населения с наивысшими доходами пришлось 46,4% всего объема доходов, а разница в доходах между группами самых богатых и самых бедных – 8,49 раза.



Для определения разницы ведомство разделило все население на пять 20-процентных групп. В Липецкой области на первую из них, с наименьшими доходами, пришлось 6,1% от общего объема доходов, их среднедушевой доход составил всего 9 842 рубля. Вторая группа получила 10,9% общих доходов со средним достатком на человека — 17 618 рублей, на третью пришлось 15,8% (среднедушевой доход — 25 451 рубль), на четвертую — 22,9%, или 36 897 рублей на человека в месяц, на пятую, с наивысшими доходами — 44,3%, или 71 323 рубля. Среднедушевой денежный доход в целом по Липецкой области составил 32 226 рублей.



В среднем по стране среднедушевой доход Росстат определил в 36 073 рубля, для пятой части населения с наименьшими доходами он составил 9 871 рубль, (5,5% всего объема доходов). В группе с наивысшими доходами на человека пришлось 83 790 рублей (46,4% всего объема доходов), отмечается в исследовании Росстата.



Росстат также проранжировал регионы по размеру среднедушевого дохода: Липецкая область по итогам 2020 года оказалась на 27 месте, годом ранее, в 2019 году она была 22-й среди регионов.



