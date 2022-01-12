Здоровье

сегодня, 17:00

Липчане теряют почти семь лет жизни

7 1392
#смертность
4
Липчане теряют почти семь лет жизни

По этому грустному показателю наш регион оказался в передовиках.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения России подготовило исследование «Потерянные годы жизни».

Этот термин разработан ВОЗ и показывает число потерянных лет от преждевременной смерти, исходя из прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения.

Жители Липецкой области потеряли 6,81 года жизни. Интересно, что воронежцы потеряли 6,07 года жизни, тамбовцы — 6,05 года.

В исследовании можно сравнить потери по различным причинам: на первом месте в Липецкой области болезни системы кровообращения, на втором - внешние причины смертности, на третьем — новообразования, на четвёртом - психические расстройства и расстройства поведения, на пятом - болезни органов пищеварения, на шестом - симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках, на седьмом - болезни нервной системы, на восьмом - болезни органов дыхания, на девятом - болезни эндокринной системы, на десятом - расстройства питания и нарушения обмена веществ, на десятом - прочие классы причин смерти и только на одиннадцатом — COVID-19. На двенадцатом месте - болезни мочеполовой системы, на тринадцатом - некоторые инфекционные и паразитарные болезни.

Липецкая область оказалась в лидерах по «Потерянным годам жизни» - среди регионов России она на восьмом месте по преждевременной смерти.

Впереди только Чукотский автономный округ, Чечня, Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Оренбургская область, Амурская и Самарская области.
7 1392
#смертность
4

Комментарии (7)

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Власть

20 минут назад
Сделала своё дело.
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Компетентный

22 минуты назад
Согласна, что, основной причиной этих потерь Является отсутствие компетентных врачей в Липецкой области. Как можно подпускать к людям неадекватных, неэффективных специалистов???
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Я

32 минуты назад
Ещё причина- низкая квалификация врачей и отсутствие ответственности за последствия неправильного лечения.
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Вот так

32 минуты назад
А как послушаешь руководство области- все у нас отлично. Хоть раз правду написали.
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Ждём

33 минуты назад
снижения пенсионного возраста для мужчин до 55 лет
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Корона

34 минуты назад
Сделала свое дело
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Лип

сегодня, 17:04
Естессно
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