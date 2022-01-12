Происшествия

сегодня, 16:57

Семейную пару спас дымовой датчик

893
#пожар
3
Семейную пару спас дымовой датчик
Поздно вечером 9 января в селе Хворостянка Добринского района загорелась часть жилого дома: 66-летний мужчина включил самодельный электрообогреватель и уснул. 

Во время пожара сработал дымовой датчик со звуковым оповещением, установленный во второй половине дома. Живущая в нем женщина, проснулась от пронзительного звука, почувствовала едкий запах дыма, разбудила мужа, и пара позвонила в пожарную службу.

Ко времени прибытия пожарных часть дома, в которой находился очаг возгорания, полыхала открытым пламенем. Пожарным удалось потушить огонь, не дав пламени перекинуться на другую часть дома. В результате пожара 66-летний мужчина погиб. 

- Спасти себя и родных в этом трагическом происшествии помог пожарный извещатель. Хозяин второй половины дома купил его, чтобы обезопасить свой дом и родных. Никто из членов его семьи не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

893
#пожар
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В зданиях мэрии и областного суда взрывопасных предметов не найдено
#подозрительный предмет
10
В зданиях мэрии и областного суда взрывопасных предметов не найдено

сегодня, 15:38

Происшествия
Грязинцы воруют заборы
#кража #забор
8
Грязинцы воруют заборы

сегодня, 14:48

Происшествия
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП
#авария #ДТП
9
Прокуратура проверит организацию безопасности движения в месте массового ДТП

сегодня, 14:40

Происшествия
В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства
#угроза взрыва #подозрительный предмет
21
В мэрии и областном суде ищут взрывные устройства

сегодня, 14:30

Происшествия
Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком
#массовое ДТП
19
Один человек доставлен в больницу с места массового ДТП под Липецком

сегодня, 13:37

Происшествия
17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется
#массовое ДТП
40
17 автомобилей попали в массовое ДТП под Липецком — количество пострадавших уточняется

сегодня, 12:00

Происшествия