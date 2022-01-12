Происшествия
сегодня, 16:57
Семейную пару спас дымовой датчик
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Поздно вечером 9 января в селе Хворостянка Добринского района загорелась часть жилого дома: 66-летний мужчина включил самодельный электрообогреватель и уснул.
Во время пожара сработал дымовой датчик со звуковым оповещением, установленный во второй половине дома. Живущая в нем женщина, проснулась от пронзительного звука, почувствовала едкий запах дыма, разбудила мужа, и пара позвонила в пожарную службу.
Ко времени прибытия пожарных часть дома, в которой находился очаг возгорания, полыхала открытым пламенем. Пожарным удалось потушить огонь, не дав пламени перекинуться на другую часть дома. В результате пожара 66-летний мужчина погиб.
- Спасти себя и родных в этом трагическом происшествии помог пожарный извещатель. Хозяин второй половины дома купил его, чтобы обезопасить свой дом и родных. Никто из членов его семьи не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Во время пожара сработал дымовой датчик со звуковым оповещением, установленный во второй половине дома. Живущая в нем женщина, проснулась от пронзительного звука, почувствовала едкий запах дыма, разбудила мужа, и пара позвонила в пожарную службу.
Ко времени прибытия пожарных часть дома, в которой находился очаг возгорания, полыхала открытым пламенем. Пожарным удалось потушить огонь, не дав пламени перекинуться на другую часть дома. В результате пожара 66-летний мужчина погиб.
- Спасти себя и родных в этом трагическом происшествии помог пожарный извещатель. Хозяин второй половины дома купил его, чтобы обезопасить свой дом и родных. Никто из членов его семьи не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
893