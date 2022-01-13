Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 13 января. В городе сегодня зимняя сказка - мороз и солнце. Липчан просят быть предельно внимательными на дорогах. Городские поликлиники перестали выдавать бумажные больничные. Новый прожиточный минимум скажется на размере пособий. Вечером можно сходить на концерт, в арт-студию или в кино.

Пора вставать!



Эх, сейчас бы нежиться как киса Алиса, но нам пора покидать теплые кровати.





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Погода



В Липецке облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем от -11 до -13 градусов.



День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.



Дороги



В такую погоду особо осторожными должны быть водители. Есть риск массовых ДТП. Например, как









Нежный завтрак



Блогер Наталья предлагает попробовать ее рецепт и насладиться нежным сырным суфле. Отличный вариант для завтрака!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@na_pp_natalie)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





День в нашей истории



13 января 1867 года в селе Трубетчино Лебедянского уезда в семье кузнеца родился Иван Машков, ставший прославленным архитектором. Мальчик рано потерял родителей и в 1876 году был усыновлен липецким купцом II гильдии Машковым и его женой. Иван учился в Липецком уездном училище (1875-1880), окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1886).



В Липецке по его проектам в 1888-1890 годах были построены: Земская больница(снесена в конце 1960 года), первая женская гимназия, (снесена в середине 1970-х годов), Никольская церковь при тюремном замке, первая городская аптека (Ворошилова, 1). В 1899 году в Ельце по его проекту было сооружено здание для отделения Государственного банка (ныне находится под охраной как памятник архитектуры).







В Москве по его проектам построено несколько домов для неимущих с дешевыми квартирами, богадельни на Черкасском шоссе и в Безбожном переулке, общежитие для студентов и общественные бани на Большой Пресненской улице, много жилых домов. На Малой Бронной построил Концертный зал, приспособленный впоследствии под Еврейский театр. В 1908 году он спроектировал архитектурную часть памятника первопечатнику Ивану Федорову .После революции работал старшим архитектором отдела проектирования Моссовета, участвовал в разработке первого Генерального плана развития «Новая Москва». Занимаясь охраной памятников архитектуры, он в то же время был сторонником строительства небоскребов и в 1913 году предлагал проект 13-этажной башни на Тверской (не был одобрен городской думой). В 1934-1937 годах в МАРХИ, с 1935 года и до конца жизни заведовал кафедрой архитектуры в Вечернем Строительном институте им. Моссовета. Герой Труда (1937). В Липецке на здании аптеки № 1 была установлена мемориальная доска Ивану Машкову (1998).



Не болей!



В четверг в Липецке будут делать бесплатные прививки от COVID-19 в 10 мобильных центрах.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Прощайте, бумажки!



В медицинских учреждениях прекратили оформлять листки нетрудоспособности в бумажном виде. На смену синему бланку пришёл электронный больничный. Исключение – отдельные категории работников, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Им листки нетрудоспособности продолжат оформлять на бумажном носителе.



Прожиточный минимум



С января в Липецкой области изменился прожиточный минимум: как это повлияет на социальные выплаты.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)





Концерт в библиотеке



Сегодня в культурном пространстве «Библиотека» состоится концерт группы «Гастарбайтер блюз»(0+).



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Библиотека | Липецк (@vbiblioteku)





Вечер творчества



На этом мастер-классе в арт-студии «Малевич» (Кузнечная,2) все желающие нарисуют пастелью символ года – тигра. Художник Екатерина Буркова расскажет об особенностях техники рисования сухой пастелью и поможет участникам в течение занятия создать картину, которую они смогут забрать с собой. Начало в 18:30. Запись по телефону 72-61-09. Занятие проходит бесплатно, 0+.



Премьеры недели



В этот четверг в прокат выходят шесть новых фильмов. Среди новинок, кажется, есть работы на любой запрос — от детского мультика до классического ужастика. Расскажем подробнее про три новинки проката.



«King’s Man: Начало» (18+). Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.





«Лакричная пицца» (18+): Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер в авантюрной комедии Пола Томаса Андерсона о первой любви. Гэри Валентайн мечтает о карьере актёра и знакомится со звёздным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд.





«Крик» (18+). На большой экран выходит пятая часть хоррор-франшизы: спустя четверть века в городке Вудсборо снова убийства. Женщина возвращается в свой родной город, чтобы выяснить, кто совершил серию ужасных преступлений.











Эх, сейчас бы нежиться как киса Алиса, но нам пора покидать теплые кровати.В Липецке облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура днем от -11 до -13 градусов.День 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.В такую погоду особо осторожными должны быть водители. Есть риск массовых ДТП. Например, как вчера на окружной трассе. Блогер Наталья предлагает попробовать ее рецепт и насладиться нежным сырным суфле. Отличный вариант для завтрака!Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.13 января 1867 года в селе Трубетчино Лебедянского уезда в семье кузнеца родился Иван Машков, ставший прославленным архитектором. Мальчик рано потерял родителей и в 1876 году был усыновлен липецким купцом II гильдии Машковым и его женой. Иван учился в Липецком уездном училище (1875-1880), окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1886).В Липецке по его проектам в 1888-1890 годах были построены: Земская больница(снесена в конце 1960 года), первая женская гимназия, (снесена в середине 1970-х годов), Никольская церковь при тюремном замке, первая городская аптека (Ворошилова, 1). В 1899 году в Ельце по его проекту было сооружено здание для отделения Государственного банка (ныне находится под охраной как памятник архитектуры).В Москве по его проектам построено несколько домов для неимущих с дешевыми квартирами, богадельни на Черкасском шоссе и в Безбожном переулке, общежитие для студентов и общественные бани на Большой Пресненской улице, много жилых домов. На Малой Бронной построил Концертный зал, приспособленный впоследствии под Еврейский театр. В 1908 году он спроектировал архитектурную часть памятника первопечатнику Ивану Федорову .После революции работал старшим архитектором отдела проектирования Моссовета, участвовал в разработке первого Генерального плана развития «Новая Москва». Занимаясь охраной памятников архитектуры, он в то же время был сторонником строительства небоскребов и в 1913 году предлагал проект 13-этажной башни на Тверской (не был одобрен городской думой). В 1934-1937 годах в МАРХИ, с 1935 года и до конца жизни заведовал кафедрой архитектуры в Вечернем Строительном институте им. Моссовета. Герой Труда (1937). В Липецке на здании аптеки № 1 была установлена мемориальная доска Ивану Машкову (1998).В четверг в Липецке будут делать бесплатные прививки от COVID-19 в 10 мобильных центрах.В медицинских учреждениях прекратили оформлять листки нетрудоспособности в бумажном виде. На смену синему бланку пришёл электронный больничный. Исключение – отдельные категории работников, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. Им листки нетрудоспособности продолжат оформлять на бумажном носителе.С января в Липецкой области изменился прожиточный минимум: как это повлияет на социальные выплаты.Сегодня в культурном пространстве «Библиотека» состоится концерт группы «Гастарбайтер блюз»(0+).На этом мастер-классе в арт-студии «Малевич» (Кузнечная,2) все желающие нарисуют пастелью символ года – тигра. Художник Екатерина Буркова расскажет об особенностях техники рисования сухой пастелью и поможет участникам в течение занятия создать картину, которую они смогут забрать с собой. Начало в 18:30. Запись по телефону 72-61-09. Занятие проходит бесплатно, 0+.В этот четверг в прокат выходят шесть новых фильмов. Среди новинок, кажется, есть работы на любой запрос — от детского мультика до классического ужастика. Расскажем подробнее про три новинки проката.«King’s Man: Начало» (18+). Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.«Лакричная пицца» (18+): Шон Пенн, Том Уэйтс, Брэдли Купер в авантюрной комедии Пола Томаса Андерсона о первой любви. Гэри Валентайн мечтает о карьере актёра и знакомится со звёздным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд.«Крик» (18+). На большой экран выходит пятая часть хоррор-франшизы: спустя четверть века в городке Вудсборо снова убийства. Женщина возвращается в свой родной город, чтобы выяснить, кто совершил серию ужасных преступлений.