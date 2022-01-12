Чтобы улететь за границу, мужчина заплатил сыну 150 000 рублей

Житель Данковского района уже купил билет на самолёт, но понял, что не пройдет пограничный контроль.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, житель Данковского района погасил алиментный долг перед cыном, чтобы выехать за границу.



Мужчина на протяжении длительного времени отказывался исполнять обязанность по уплате средств на содержание ребенка, в результате образовалась задолженность в размере более 150 тысяч рублей.



Судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет родственников за пределами места своей регистрации и вынес постановление об ограничении выезда за пределы России.



Эта мера воздействия оказалась эффективной: спустя месяц после вынесения ограничения на выезд за пределы страны должнику понадобился выезд за границу. Причём мужчина уже купил билет на самолёт, но понял, что не пройдет пограничный контроль. Для снятия ограничения пришлось погасить долг по алиментам в полном объеме.



Дальнейшее удержание алиментов с должника теперь будет производиться работодателем из его заработной платы в установленном согласно решению суда размере.













