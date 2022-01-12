Общество

47 минут назад

Чтобы улететь за границу, мужчина заплатил сыну 150 000 рублей

3 594
#алименты #приставы
3
Чтобы улететь за границу, мужчина заплатил сыну 150 000 рублей

Житель Данковского района уже купил билет на самолёт, но понял, что не пройдет пограничный контроль.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, житель Данковского района погасил алиментный долг перед cыном, чтобы выехать за границу.

Мужчина на протяжении длительного времени отказывался исполнять обязанность по уплате средств на содержание ребенка, в результате образовалась задолженность в размере более 150 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет родственников за пределами места своей регистрации и вынес постановление об ограничении выезда за пределы России.

Эта мера воздействия оказалась эффективной: спустя месяц после вынесения ограничения на выезд за пределы страны должнику понадобился выезд за границу. Причём мужчина уже купил билет на самолёт, но понял, что не пройдет пограничный контроль. Для снятия ограничения пришлось погасить долг по алиментам в полном объеме.

Дальнейшее удержание алиментов с должника теперь будет производиться работодателем из его заработной платы в установленном согласно решению суда размере.






3 594
#алименты #приставы
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мужик детей не бросает

17 минут назад
драть с этих козлов все что должны
ответить

Пущай полетает

18 минут назад
Сколько верёвочке не виться, а конец будет. Надо бы при тахих долгах с алиментщиков в отказе ещё и неустойку брать в пользу государства (плюс 100%).
ответить

Алиментный бизнес

28 минут назад
Мать ребёнка теперь может спокойно тратить весь кэш!
ответить

Еще в рубрике

В ролике со сбором подписей против QR-кодов пока не нашли нарушения закона о митингах
#QR-код #митинг
8
В ролике со сбором подписей против QR-кодов пока не нашли нарушения закона о митингах

сегодня, 15:25

Общество
Больничный корпус решили продать за 6 миллионов рублей
#торги #аукцион
8
Больничный корпус решили продать за 6 миллионов рублей

сегодня, 14:04

Общество
ЛГТУ выполнил план по вакцинации студентов
#вакцинация #студенты #коронавирус
7
ЛГТУ выполнил план по вакцинации студентов

сегодня, 13:47

Общество
На торги по питанию в детсадах Липецка заявили почти 20 жалоб
#жалоба #питание #дети
3
На торги по питанию в детсадах Липецка заявили почти 20 жалоб

сегодня, 13:29

Общество
На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники
#снегопад
26
На улицах города работают 1200 дворников и более 150 единиц спецтехники

сегодня, 13:19

Общество
СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками
#сосульки
7
СК предупредил коммунальщиков об уголовной ответственности при травмировании людей сосульками

сегодня, 12:45

Общество