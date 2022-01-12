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52 минуты назад
В Курске массово эвакуировали сотрудников административных зданий из-за сообщений о минировании
12 января 2022 года днем в Курске эвакуировали сотрудников администраций города, области и Арбитражного суда.
Примерно в 13-00 12 января срочной эвакуации подверглись сотрудники здания Арбитражного суда Курской области, расположенного на Московской площади. Приблизительно через час аналогичные меры были предприняты в зданиях администраций Курска и области, - передает ГТРК "Курск".
Во всех случаях речь шла о проверке сообщений о минировании зданий.
На места происшествий выехала полиция.
Сообщается, что здание пришлось покинуть сотрудникам Арбитражного суда, спустя время — администрации Курской области. Предположительная причина — поступившие сообщения о минировании.
"В Курске ненадолго была прервана работа региональной администрации. После проверки здания на наличие взрывного устройства все сотрудники вернулись на свои места", — сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее сообщалось о массовой эвакуации свыше 150 школ и учебных заведений Екатеринбурга из-за угрозы минирования.
Также 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.
Во всех случаях речь шла о проверке сообщений о минировании зданий.
На места происшествий выехала полиция.
Сообщается, что здание пришлось покинуть сотрудникам Арбитражного суда, спустя время — администрации Курской области. Предположительная причина — поступившие сообщения о минировании.
"В Курске ненадолго была прервана работа региональной администрации. После проверки здания на наличие взрывного устройства все сотрудники вернулись на свои места", — сообщили в пресс-службе администрации.
Ранее сообщалось о массовой эвакуации свыше 150 школ и учебных заведений Екатеринбурга из-за угрозы минирования.
Также 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.