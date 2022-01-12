В ролике со сбором подписей против QR-кодов пока не нашли нарушения закона о митингах

Сегодня Геннадий Платонов побывал в полиции. В результате протокол по части 8 статьи 20.2. КОАП РФ на него не составили.- Если бы протокол составили, мне бы грозил штраф от 150 000 до 300 000 либо арест на срок до 30 суток, - отметил Геннадий Платонов. - Но состав административного правонарушения за видеозапись и публикацию ролика пока не выявлен.Интересно, что поддержку бывшем коммунисту Платонову оказывал представитель ЛДПР Денис Власов — тоже ярый противник QR-кодов.- Протокол об административном правонарушении не составлен, сегодня просто состоялась беседа с сотрудниками полиции, во время которой мы разъяснили свою позицию,- цитирует Дениса Власова официальная страница Липецкого регионального отделения «ЛДПР». - Дело в том, что у правоохранителей сложилось ошибочное мнение, что Геннадий Платонов организовал массовое мероприятие, но на самом деле, внештатный корреспондент просто пришел на встречу и выполнял свою работу, осуществляя видеосъемку собравшихся. Платонов должен был записать собственное выступление, которое называют «стендап», что он и сделал и выложил ролик в сеть. Данное видео имеет в первую очередь художественную ценность, потому что отражает настроения граждан. Геннадий Платонов - ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, журналист, известный и уважаемый в городе человек, политик, помощник депутата. Думаю, что нам удастся уладить это недоразумение в досудебном порядке.