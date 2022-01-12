Общество
сегодня, 15:25
В ролике со сбором подписей против QR-кодов пока не нашли нарушения закона о митингах
Сегодня разместивший в соцсетях ролик липчанин побывал в полиции.
Ещё в декабре липецкого активиста Геннадия Платонова вызвали на 12 января в полицию по производству по делу по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Общественник разместил на своей странице «ВКонтакте» видеоролик «Липчане сказали нет QR-кодам и фашизму», в котором усмотрели признаки незаконного митинга.
Сегодня Геннадий Платонов побывал в полиции. В результате протокол по части 8 статьи 20.2. КОАП РФ на него не составили.
- Если бы протокол составили, мне бы грозил штраф от 150 000 до 300 000 либо арест на срок до 30 суток, - отметил Геннадий Платонов. - Но состав административного правонарушения за видеозапись и публикацию ролика пока не выявлен.
Интересно, что поддержку бывшем коммунисту Платонову оказывал представитель ЛДПР Денис Власов — тоже ярый противник QR-кодов.
- Протокол об административном правонарушении не составлен, сегодня просто состоялась беседа с сотрудниками полиции, во время которой мы разъяснили свою позицию,- цитирует Дениса Власова официальная страница Липецкого регионального отделения «ЛДПР». - Дело в том, что у правоохранителей сложилось ошибочное мнение, что Геннадий Платонов организовал массовое мероприятие, но на самом деле, внештатный корреспондент просто пришел на встречу и выполнял свою работу, осуществляя видеосъемку собравшихся. Платонов должен был записать собственное выступление, которое называют «стендап», что он и сделал и выложил ролик в сеть. Данное видео имеет в первую очередь художественную ценность, потому что отражает настроения граждан. Геннадий Платонов - ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, журналист, известный и уважаемый в городе человек, политик, помощник депутата. Думаю, что нам удастся уладить это недоразумение в досудебном порядке.
Сегодня Геннадий Платонов побывал в полиции. В результате протокол по части 8 статьи 20.2. КОАП РФ на него не составили.
- Если бы протокол составили, мне бы грозил штраф от 150 000 до 300 000 либо арест на срок до 30 суток, - отметил Геннадий Платонов. - Но состав административного правонарушения за видеозапись и публикацию ролика пока не выявлен.
Интересно, что поддержку бывшем коммунисту Платонову оказывал представитель ЛДПР Денис Власов — тоже ярый противник QR-кодов.
- Протокол об административном правонарушении не составлен, сегодня просто состоялась беседа с сотрудниками полиции, во время которой мы разъяснили свою позицию,- цитирует Дениса Власова официальная страница Липецкого регионального отделения «ЛДПР». - Дело в том, что у правоохранителей сложилось ошибочное мнение, что Геннадий Платонов организовал массовое мероприятие, но на самом деле, внештатный корреспондент просто пришел на встречу и выполнял свою работу, осуществляя видеосъемку собравшихся. Платонов должен был записать собственное выступление, которое называют «стендап», что он и сделал и выложил ролик в сеть. Данное видео имеет в первую очередь художественную ценность, потому что отражает настроения граждан. Геннадий Платонов - ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, журналист, известный и уважаемый в городе человек, политик, помощник депутата. Думаю, что нам удастся уладить это недоразумение в досудебном порядке.
Да
безкодаМЫ
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Андрей
Пенсионер
ИКС ,
больше трех не собираться
umbopa