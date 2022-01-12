Грязинцы воруют заборы

Мужчина похитил ограду садового участка, а женщина — забор водонапорной башни.

Мировые судебные участки Грязинского района рассмотрели два дела о похожих кражах. В обоих случаях злоумышленники украли заборы.



Безработная многодетная мать совершила преступление в лесу рядом с совхозом Прибытковский Грязинского района. Женщина пришла к водонапорной башне. Подойдя к ее забору, она стала руками отрывать секции. Видимо от того, что забор был весь в ржавчине и металл, из которого он был сделан, был весь гнилой, секции забора легко поддались напору женщины. Злоумышленница разобрала десять секций забора. Припрятала их в кустах и вернулась с сумерками уже на автомобиле. Женщина заранее попросила своего сожителя помочь ей перевести металл, который она якобы нашла в лесу. Загрузив багажник, они отправились в скупку металлолома, которая работала на территории частного дома. Ни у приемщика металла, ни у сожителя не возникало вопросов, где женщина взяла 150 кг секций забора. Злоумышленница получила за металл деньги и быстро их спустила. Также быстро воровку вычислили сотрудники полиции. Женщина полностью признала свою вину и обещала, что она больше не будет нигде и ничего воровать.



Другой забор заинтересовал местного безработного алкоголика. Мужчина совершил кражу 10 апреля. Катаясь на машине по Грязинскому району, злоумышленник заприметил забор возле заброшенного участка. Мужчина вручную демонтировал ограждение длиной 63 м, общим весом 412 кг, и вывез на своей машине. Сворованный забор он сдал в скупку в деревне Кубань.



Суды не стали наказывать воров реальными сроками лишения свободы за кражи. Так, женщине назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ, мужчине — 240 часов.