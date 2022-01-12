Антирекорд липецкого баскетбола - всего 4 очка за целую четверть

В районном Новомосковске наши "гулливеры" проиграли с разницей в 61 очко.

Скорее мучается, а не играет в нынешнем сезоне в Суперлиге-2 липецкий «Мицубаскет».

Очередную встречу липчане проводили в районном Новомосковске Тульской области и, несмотря на то, что соперники являются нашими соседями по подвалу турнирной таблицы и занимают лишь 9-е (3-е с конца) место, матч закончился разгромом нашей команды с разницей более, чем в 60 (!) очков — 47:108.

БК «Новомосковск» заложил основы будущей «виктории» уже в первой четверти, выиграв её с преимуществом в десять баллов — 27:17. в других партиях преимущество хозяев паркета только росло — 28:10 (+28 к большому перерыву), 28:16. Заключительный игровой отрезок превратился в сущий кошмар для липчан. «МицуБаскет» сумел набрать лишь 4 очка, а хозяева — 25…

Самым результативным в нашей команде стал Павел Крыков, на счету которого 10 очков. 9 баллов у Дмитрия Рытенко, 8 — у играющего тренера Константина Бреева.

У хозяев один только Дмитрий Куликов набрал 25 очков.

В турнирной таблице липчане занимают последнее 11-е место. В 21 игре на нашем счёту всего 3 победы… Сегодня в Новомосковске состоится повторная встреча.