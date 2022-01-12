В России

28 минут назад

Президент РФ поручил Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

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#вакцинация #мобилизация

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне коронавируса во всех регионах страны.

Президент России Владимир Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину "проработать" вопрос прививочной кампании с регионами "в самое ближайшее время".

Правительство РФ намерено представить новые предложения по мерам против нового штамма "омикрон" к концу недели. Что войдет в этот пакет мер, пока неизвестно.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен.

У России есть еще "пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии, а правительство РФ намерено представить новые меры уже к концу недели, - заявил глава государства.

По словам Голиковой, количество выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом за сутки достигло 698. Она отметила, что за сутки оно увеличилось более, чем вдвое, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях.

Первой с новой волной эпидемии, как и раньше, столкнется Москва, - уверена Голикова. Накануне мэр столицы Сергей Собянин прогнозировал значительный рост заболеваемости в городе уже в ближайшие 7-10 дней, - передает ТАСС.

Предыдущий план, представленный Голиковой в середине декабря, состоял из четырех блоков: создания барьеров для распространения инфекции, соблюдения профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержания повышенной готовности системы здравоохранения и поддержки медиков, занятых в борьбе с ковидом. Каких-либо дополнительных ограничений он не предполагал, и вице-премьер перед Новым годом только призывала региональные власти на период каникул не отказываться от действующих мер.

Заболеваемость ковидом в России и смертность снижается уже несколько недель.

Вместе с тем данные о спаде заболеваемости "не совсем реалистичны" из-за снижения охвата тестированием - в новогодние праздники он упал ниже норматива, - отмечает Голикова. Уровень тестирования на ковид сократился в 66 из 85 регионов страны, и в ближайшее время в субъекты Федерации дополнительно направят 3 млн тест-систем.
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#вакцинация #мобилизация

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