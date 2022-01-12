Больничный корпус решили продать за 6 миллионов рублей

На торги выставили законсервированное здание районной больницы.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион областную собственность, расположенную в Чаплыгине. С молотка планируют сбыть здание на улице Советской. За него и участок под ним планируют получить не менее 5 933 000 рублей.



Выставленное на торги здание относится к активам Чаплыгинской районной больницы, сообщили GOROD48 в учреждении здравоохранения. В больничном корпусе раньше работали детское и женское отделение. Так как здание уже старое, отделения перевели в основной корпус больницы на улице Крупской. Здание законсервировали в 2020 году. В помещении площадью 670,2 кв. м. не работает отопление, остальная коммунальная инженерия отключена.



Победителя торгов планируют определить на следующей неделе. Вместе с двухэтажным больничным корпусом победитель получит земельный участок в 536 кв. м.