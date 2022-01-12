Общество

сегодня, 14:04

Больничный корпус решили продать за 6 миллионов рублей

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#торги #аукцион
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Больничный корпус решили продать за 6 миллионов рублей

На торги выставили законсервированное здание районной больницы.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на аукцион областную собственность, расположенную в Чаплыгине. С молотка планируют сбыть здание на улице Советской. За него и участок под ним планируют получить не менее 5 933 000 рублей.

Выставленное на торги здание относится к активам Чаплыгинской районной больницы, сообщили GOROD48 в учреждении здравоохранения. В больничном корпусе раньше работали детское и женское отделение. Так как здание уже старое, отделения перевели в основной корпус больницы на улице Крупской. Здание законсервировали в 2020 году. В помещении площадью 670,2 кв. м. не работает отопление, остальная коммунальная инженерия отключена.

Победителя торгов планируют определить на следующей неделе. Вместе с двухэтажным больничным корпусом победитель получит земельный участок в 536 кв. м.
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#торги #аукцион
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Комментарии (5)

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Липчанин

31 минуту назад
Снести это деньги, лучше продать но кому ? Посмотрите результаты этих аукционов , эти лоты никому не нужны
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Липчанин

33 минуты назад
Кому это нужно?!
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А чё

34 минуты назад
Мурыжить,и больницу на Крупской,продайте вместе с больными..!выгода на лицо(тобишь на рыло)...
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Чаплыгин

35 минут назад
Если здание старое и под снос, как его можно законсервировать?!Его сносить надо!
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Правда

54 минуты назад
Ставленик с Москвы продает потихоньку,то что строил народ.
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