Сенсация! Штаб «Металлурга» пополнил тренер, работавший в Премьер Лиге — он будет помогать Машнину

Год назад Сергей Первушин работал в элите, а теперь согласился на роль ассистента в Липецке.

В тренерский штаб «Металлурга» вошёл 51-летний Сергей Первушин, имеющий опыт работы в Премьер-Лиге, причём главным тренером.

Болельщикам Первушин известен прежде всего по работе в «Тамбове». Именно под его руководством наши соседи в позапрошлом сезоне-2019/20 сумели сохранить прописку в РПЛ (14-е место). Следующий чемпионат специалист вновь начал в элите, но трещавший по швам из-за финансовых проблем «Тамбов» занял последнее 16-е место, а летом и вовсе прекратил существование. Теперь же некогда главный тренер согласился на роль помощника Сергея Машнина в «Металлурге», ведущем борьбу за выживание в ФНЛ.

У Машнина теперь официально будет два ассистента: Первушин и работающий с липецким «рулевым» аж с 2010 года ельчанин Владимир Рогачёв.

- Идея пригласить Первушина в нашу команду принадлежит мне, - рассказал GOROD48 главный тренер Сергей Машнин, - Он мой близкий друг, мы в своё время вместе выступали за «Металлург» и тамбовский «Спартак», наши взгляды на футбол во многом схожи. Я уверен, что знания и опыт Сергея Александровича помогут нашей команде. Как будем делить полномочия? А никак! Мы члены одной команды, ключевые решения будем принимать коллегиально. Я рад, что Первушин присоединился к «Металлургу».

Отметим, что Сергей Первушин нынешний сезон начинал как раз в ФНЛ, но уже 12 августа 2021 года был уволен с поста главного тренера краснодарской «Кубани» из-за неудовлетворительных результатов — одно очко в 5-ти матчах. С тех пор оставался без работы.

Первушин в беседе со СМИ подтвердил, что в «Металлург» его пригласили Машнин и ещё один партнёр по футбольному прошлому Геннадий Коркин, нынешний начальник липецкой команды. Обоих он называет своими друзьями.

- Они сделали предложение в этот непростой для меня период, - говорит Первушин, - Всегда знал, что могу к ним обратиться, что они не включат заднюю. Всё решили за один день, я уже включился в работу.

Как выяснил GOROD48, в обязанности новоиспечённого тренера будут входить чисто футбольные вопросы, а вот касаться комплектования команды он не будет, не стоит перед ним и задачи привести в команду новых игроков.

Отметим, что Сергей Первушин в 1994-95 гг. выступал за «Металлург» во второй лиге на позиции форварда и в 75-ти матчах забил 9 голов.

Его игроцкий «звёздный час» пришёлся на 2001 год, когда в составе хабаровского «СКА-Энергии» он стал победителем зонального турнира в зоне «Восток», а затем сыграл ключевую роль в стыковых матчах за выход в первый дивизион с екатеринбургским «Уралмашем». Именно его «дубль» в гостевом матче помог армейцам заслужить повышение в классе, игра завершилась — 2:2. Ответный поединок в Хабаровске принёс ничью — 1:1 и дальневосточники получили преимущество за счёт большего числа мячей на чужом поле.

Выступал за анапский «Спартак», венгерский «Шиофок», новокузнецкий «Металлург», вологодское «Динамо». За карьеру провёл около 500 матчей в чемпионатах СССР и России, забил 144 гола, в том числе 285 игр и 104 гола за «Спартак» из Тамбова

С 2008 года на тренерской и административной работе, но до прошлого года трудился только в Тамбове.



Не исключён приход в «Металлург» и ещё одного тамбовского специалиста — 38-летнего Сергея Куликова на роль тренера вратарей. В этом качестве он уже работал с Первушиным в «Тамбове» и «Кубани», а в Липецке может стать заменой ушедшему Андрею Чичкину.

Напомним, что после 25-ти туров в ФНЛ «Металлург» занимает предпоследнее 19-е место в ФНЛО, имея 21 очко. Чтобы не вылететь, нужно набирать, минимум, столько же очков, но за оставшиеся 13 туров. Сезон возобновится 6 марта.