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В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве депутата
В Нижнем Новгороде задержан житель Ковернинского района, заподозренный в совершении убийства депутата.
Инспекторы ГИБДД задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области", - сообщила Волк.
Сейчас мужчина доставлен в СУ СК РФ по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Ю. Ю. Склярова.
Подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде на улице Бекетова.
Накануне депутат Ковернинского округа был ранен из огнестрельного оружия и впоследствии скончался в реанимации.
Подозреваемый – местный житель, уже судимый за тяжкое преступление. Перед смертью депутат успел назвать имя стрелявшего.
О мотивах убийства официально пока ничего не сообщается.
Ранее сайте регионального следственного управления сообщалось, что следователем Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Установлено, что накануне вечером раненый местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы.
Также ранее на сайте СК РФ по Нижегородской области сообщалось, что оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляются крупномасштабные мероприятия, направленные на установление лица, заподозренного в совершении убийства – это 40-летний житель Ковернинского района. Отмечалось, что при разыскиваемом может находиться огнестрельное оружие.
"Инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутата в Нижегородской области", - сообщила Волк.
Сейчас мужчина доставлен в СУ СК РФ по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области Ю. Ю. Склярова.
Подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде на улице Бекетова.
Накануне депутат Ковернинского округа был ранен из огнестрельного оружия и впоследствии скончался в реанимации.
Подозреваемый – местный житель, уже судимый за тяжкое преступление. Перед смертью депутат успел назвать имя стрелявшего.
О мотивах убийства официально пока ничего не сообщается.
Ранее сайте регионального следственного управления сообщалось, что следователем Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Нижегородской области по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Установлено, что накануне вечером раненый местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. Именно от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении больницы.
Также ранее на сайте СК РФ по Нижегородской области сообщалось, что оперативными сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии осуществляются крупномасштабные мероприятия, направленные на установление лица, заподозренного в совершении убийства – это 40-летний житель Ковернинского района. Отмечалось, что при разыскиваемом может находиться огнестрельное оружие.