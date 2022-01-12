Общество

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На торги по питанию в детсадах Липецка заявили почти 20 жалоб

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#жалоба #питание #дети #торги
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На торги по питанию в детсадах Липецка заявили почти 20 жалоб

Бизнесмен требовал проверить аукционную документацию заказчика и прояснить разночтения.

Индивидуальный предприниматель из Липецк Максим Весельницкий подал около 20 жалоб в адрес конкурсной, аукционной или котировочной комиссий управления муниципального заказа городской администрации. Все претензии были связаны с торгами на поставку продуктов питания в городские детские сада. Максим Весельницкий рассказал GOROD48 о том, что его побудило завалить антимонопольщиков жалобами на структуру городской администрации.

- Я сам был участником торгов на поставку продуктов, в части из аукционов выиграл. Но другие участники конкурса подали протесты на мои победы, и результаты торгов отменили. Я давно работаю в этом бизнесе, добросовестно. Меня очень смутила запутанность формулировок в документации заказчика, обоснованность его решений по субъективным критериям, - уточнил бизнесмен.

Признание победы поставщика, если говорить простыми словами, складывается из двух критериев: 70% успеха — это выгодность заказчику цены услуги, а 30% - неценовые характеристики. Здесь-то и могут быть разночтения. К примеру, добросовестность поставщика. Залогом победы на торгах может стать успешная постоянная работа по аналогичному профилю. Как считает липецкий бизнесмен, торги на поставку питания в детские сады Липецка были оформлены так хитро, что даже работающему на совесть постоянному поставщику было бы сложно выиграть. Причина в том, что однородные поставки в разные учреждения сбили в крупные лоты. А при таком варианте значимый коэффициент опыта работы по профилю падает в разы.

- Все мои жалобы УФАС по Липецкой области признало необоснованными. У меня есть право обжаловать решения в суде, но делать этого не стану, - резюмировал Максим Весельницкий.

Вместе с этим, при оценке обоснованности жалоб бизнесмена антимонопольщики нашли нарушения в работе заказчика. Они касаются корректности оформления конкурсной документации к торгам и критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядка рассмотрения и оценки заявок на участие. Материалы о выявленных нарушениях закона о закупках переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Напомним, весной 2021 года торги на организацию питания учеников школ Липецка закончились скандалом. Победители аукционов сбили начальную стоимость услуг на 30% и более. Такое падение, которое могло сказаться на качестве школьного питания, обеспокоило чиновников и депутатов. После серии встреч победители оказались от подписания договоров на обслуживания 29 школ Липецка. Были объявлены новые аукционы, участники которых сбивали цены не столь значительно.
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#жалоба #питание #дети #торги
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Комментарии (2)

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Ольга

14 минут назад
А 64 школа, дети даже не едят в столовой, вот и смена оператора питания, в прошлом году наладили питание, дети хоть есть стали, а сейчас вообще ни к чему не притрагиваются!
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Гость из СССР

40 минут назад
Да да зайдите и проврте Департамент Образования в частности бухгалтерию. Там много чего найдете
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