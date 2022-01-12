Происшествия

10 минут назад

Утром в Липецке автобус попал в ДТП

175
#ДТП

Никто не пострадал.

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Сегодня утром в Липецке на пересечении улиц Шкатова и Гагарина столкнулись автобус и «Дэу Нексия».

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо учитывать дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности, дистанцию и выбирать скоростной режим с учётом погоды, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, - добавили в  ОГИБДД УМВД по городу Липецку.
175
#ДТП

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