Утром в Липецке автобус попал в ДТП

Никто не пострадал.

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Сегодня утром в Липецке на пересечении улиц Шкатова и Гагарина столкнулись автобус и «Дэу Нексия».



Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших.



- В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо учитывать дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности, дистанцию и выбирать скоростной режим с учётом погоды, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, - добавили в ОГИБДД УМВД по городу Липецку.

