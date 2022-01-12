В России

42 минуты назад

В Доминикане умер российский телеведущий Зеленский

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#журналист Зеленский

Предварительной причиной смерти телеведущего стал инсульт.

Умер российский журналист телеведущий Михаил Зеленский, - сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.

"...вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…", - написал Александр Ефимович.

Предварительной причиной смерти телеведущего стал инсульт.

По информации посольства России, тележурналист умер во время отдыха в Доминикане, - передает РИА Новости.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве.

Зеленский был ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия-Культура", передач "Прямой эфира" и "Вести-Москва" на телеканале "Россия", а также был обозревателем телеканала и ведущим программы "Новости культуры".
111
#журналист Зеленский

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