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42 минуты назад
В Доминикане умер российский телеведущий Зеленский
Предварительной причиной смерти телеведущего стал инсульт.
Умер российский журналист телеведущий Михаил Зеленский, - сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
"...вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…", - написал Александр Ефимович.
Предварительной причиной смерти телеведущего стал инсульт.
По информации посольства России, тележурналист умер во время отдыха в Доминикане, - передает РИА Новости.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве.
Зеленский был ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия-Культура", передач "Прямой эфира" и "Вести-Москва" на телеканале "Россия", а также был обозревателем телеканала и ведущим программы "Новости культуры".
"...вечная память…на 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский…", - написал Александр Ефимович.
Предварительной причиной смерти телеведущего стал инсульт.
По информации посольства России, тележурналист умер во время отдыха в Доминикане, - передает РИА Новости.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве.
Зеленский был ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия-Культура", передач "Прямой эфира" и "Вести-Москва" на телеканале "Россия", а также был обозревателем телеканала и ведущим программы "Новости культуры".