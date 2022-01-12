Общество

12 минут назад

Липчанам сбывали поддельный «Nike»

132
#контрафакт
Липчанам сбывали поддельный «Nike»

Контрафактными мужскими кроссовками торговали на улице Союзной.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск полиции Липецка в адрес местного индивидуального предпринимателя. В торговой точке женщины нашли продукцию сомнительного происхождения. О том, кто как и когда изготовил сбываемую продукцию, не знала и сама владелица товара.

Торговля сомнительной продукцией была зафиксирована на Союзной,6 в апреле 2021 года. В торговой точке липчанам продавали мужские кроссовки с лейблом «Nike». И с явнымиипризнаками контрафактности. Продукцию забрали на экспертизу. Владелица товара рассказала, что купила мужские кроссовки с логотипом фирмы «Nike» в Москве, на рынке в ТЦ «Люблино», сертификатов качества товара у нее нет, а о том, что фирменные кроссовки с рынка могут быть подделкой, она и не подозревала. Экспертиза подтвердила: кроссовки — подделка. На предпринимательницу составили протокол за торговлю контрафактом.

Женщину впервые привлекли к административной ответственности за такое нарушение, так что суд ограничился предупреждением. А вот весь конфискованный товар отправили на уничтожение.
132
#контрафакт

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