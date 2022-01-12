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55 минут назад
В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании массово эвакуировали свыше 150 школ
Сообщения о минировании оказались ложными.
В Екатеринбурге эвакуирована 151 школа, - отметили в департаменте образования.
Ранее сообщалось, что более 90 школ в Екатеринбурге были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании. Всего в городе около 160 школ.
"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", - сообщили в департаменте образования администрации города.
В большинстве школ, получивших сообщение о минировании, дети уже отправлены по домам, - пояснили в пресс-службе департамента.
По данным городского департамента образования занятия отменены в 93 образовательных учреждениях. В их числе школы №1, №22, №140 и №150, гимназия №108 и лицей №109, - пишет "КП".
Родителям учащихся сообщили, что уроков в первую смену не будет. По поводу занятий во вторую смену администрация учебных заведений пообещала проинформировать позднее.
Отмечается, что школьников в Екатеринбурге эвакуируют уже третий день подряд. Так, ранее по той же причине эвакуировали школьников гимназии № 161 и школы № 65. Сообщения о минировании оказались ложными.
Также сообщение о минировании поступило на электронную почту ректората Уральского горного госуниверситета в среду. Людей эвакуировали из всех учебных корпусов и общежитий вуза, - рассказали в пресс-службе университета.
"Примерно в 08:40 на почту ректората пришло электронное письмо, примерно того же содержания, что и во все школы. В течение 3-5 минут все учебные здания и общежития были эвакуированы", - сообщили в пресс-службе.
Также эвакуация прошла в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ). Как пояснила ректор института Анна Глуханюк, на улицу было выведено около 50 студентов. В здании идет проверка помещений, - передает ТАСС.
Ранее 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.
В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий.
Также в медиа есть информация про эвакуацию Института связи на Мельникова, УГГУ, Монтажного колледжа, Колледжа РГППУ, УрГАХУ, Экономико-технологического колледжа, Колледжа Ползунова, Архитектурно-строительного колледжа и других учебных заведений.
Ранее сообщалось, что более 90 школ в Екатеринбурге были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании. Всего в городе около 160 школ.
"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", - сообщили в департаменте образования администрации города.
В большинстве школ, получивших сообщение о минировании, дети уже отправлены по домам, - пояснили в пресс-службе департамента.
По данным городского департамента образования занятия отменены в 93 образовательных учреждениях. В их числе школы №1, №22, №140 и №150, гимназия №108 и лицей №109, - пишет "КП".
Родителям учащихся сообщили, что уроков в первую смену не будет. По поводу занятий во вторую смену администрация учебных заведений пообещала проинформировать позднее.
Отмечается, что школьников в Екатеринбурге эвакуируют уже третий день подряд. Так, ранее по той же причине эвакуировали школьников гимназии № 161 и школы № 65. Сообщения о минировании оказались ложными.
Также сообщение о минировании поступило на электронную почту ректората Уральского горного госуниверситета в среду. Людей эвакуировали из всех учебных корпусов и общежитий вуза, - рассказали в пресс-службе университета.
"Примерно в 08:40 на почту ректората пришло электронное письмо, примерно того же содержания, что и во все школы. В течение 3-5 минут все учебные здания и общежития были эвакуированы", - сообщили в пресс-службе.
Также эвакуация прошла в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ). Как пояснила ректор института Анна Глуханюк, на улицу было выведено около 50 студентов. В здании идет проверка помещений, - передает ТАСС.
Ранее 12 января в семь судов Новосибирска и в пять судов Новосибирской области также поступили сообщения о минировании. Угрозы прислали на электронную почту.
В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий.
Также в медиа есть информация про эвакуацию Института связи на Мельникова, УГГУ, Монтажного колледжа, Колледжа РГППУ, УрГАХУ, Экономико-технологического колледжа, Колледжа Ползунова, Архитектурно-строительного колледжа и других учебных заведений.
Пенсионерка