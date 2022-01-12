Директора лицея оштрафовали после расследования вспышки COVID-19

Руководителю елецкого учреждения профессионального образования выписали существенный штраф.

Елецкий городской суд наложил взыскание на директора «Елецкого лицея сферы бытовых услуг» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф в 25 000 рублей стал итогом расследования санитарных врачей.



Прошлой осенью сотрудники Роспотребнадзора выясняли причины вспышки COVID-19 в лицее. Положительные тесты оказались у шести сотрудников ГОП БОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг». Во время проведения расследования зарегистрирован ещё один случай COVID-19 «+» у контактного сотрудника. В ходе проверки санитарные врачи пришли к выводу о том, что в учреждении профессионального образования снижен контроль со стороны директора за проведением противоэпидемических мероприятий. Так, при входе в здание отсутствуют сигнальные разметки для соблюдения социального дистанцирования, сотрудниками не соблюдается масочный режим, на применяемое дезинфицирующее средство отсутствуют разработанные инструкции, в туалетных комнатах отсутствуют мыло и антисептические средства для обработки рук, не проводится обеззараживание воздуха во всех рабочих помещениях. Санитарные врачи пришли к выводу, что имеет место нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Директор лицея вину признала, раскаялась, сообщила, что все нарушения устранены. Суд учел это при определении размера взыскания. Обычно должностные лица за такие нарушения наказывают штрафом от 50 000 рублей. С учетом обстоятельств суд снизил минимально возможное взыскание вдвое.