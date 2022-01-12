Водолазы обследовали водоем с проблемным дном

Такие спуски будут проводится в течение года по всей Липецкой области.

Несмотря на морозы, усманские водолазы отработали спуски в воду. Как сообщает пресс-служба УГПСС, водолазы межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах ггорода Усмани совершили тренировочные спуски в на территории Хлевенского района в районе села Курино. Водолазы обследовали 200 квадратных метров водоема дикого пляжа с проблемным дном. Такие спуски будут проводится в течение года по всей Липецкой области.- Поисково-спасательные службы на водных объектах Липецкой области Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области являются мощным звеном по спасению и оказанию помощи на воде., - отмечают в пресс-службе УГПСС. - На счету липецких спасателей-водолазов сотни различных операций. Работать водолазам чаще всего приходится не в самых легких условиях – ледяная вода, сильное течение, плохая видимость. Такую нагрузку сможет выдержать далеко не каждый. Правильная и четкая организация водолазных спусков является залогом их безопасности. Для успешного выполнения работ с применением водолазного снаряжения и других средств спасения в плановом режиме проводятся тренировочные спуски и погружения водолазов.