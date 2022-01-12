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В липецких ТРЦ выявили три нарушения антиковидных требований

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#торговля #коронавирус
В липецких ТРЦ выявили три нарушения антиковидных требований

Всего накануне проверили пять торговых центов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 11 января сотрудниками управления были проведены обследования пяти торговых центров на предмет соблюдения требований 159-го постановления администрации Липецкой области.

Проверяющие побывали в торговых центрах «Липецк», «Радуга», «Малибу», «Гагаринский», «Весна». В результате было составлено три протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

- Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности создает угрозу не только собственной безопасности жизни и здоровья, но и безопасности жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия иных лиц, находящихся на территории области, - отмечают в управлении потребрынка. - Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения​ при введении режима повышенной готовности на​ территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению.
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#торговля #коронавирус

Комментарии (5)

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Это что

26 минут назад
Новолипецкий завод * тоже закрыть?
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Mikl

31 минуту назад
Что творится в городе? В других городах отменяют QR коды и снимают санкции. а здесь все наоборот ужесточают, видимо не работают прививки и не дают эффекта. Здесь конечно живут одни металлурги и с арифметикой у них не лады, а так бы посчитали что чем больше прививок тем меньше заболеваний сказал Энштейн.
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111

32 минуты назад
А почему проверяющие не проверяют районные поликлиники. Вот где настоящий рассадник заразы. В торговых центрах особо не подушились.
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Липчанка

38 минут назад
Вообще то, есть эпивак и ковивак. Почему подзатянули?
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Вообще то

54 минуты назад
отмените же вы коды. Кто не привился, тот не будет прививаться хоть что будут вводить. Часть людей будет ждать назальную вакцину и возможно кови- вак ( пожилые). Что то с ними подзатянули?
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