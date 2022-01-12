В липецких ТРЦ выявили три нарушения антиковидных требований

Всего накануне проверили пять торговых центов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 11 января сотрудниками управления были проведены обследования пяти торговых центров на предмет соблюдения требований 159-го постановления администрации Липецкой области.



Проверяющие побывали в торговых центрах «Липецк», «Радуга», «Малибу», «Гагаринский», «Весна». В результате было составлено три протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.



- Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности создает угрозу не только собственной безопасности жизни и здоровья, но и безопасности жизни, здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия иных лиц, находящихся на территории области, - отмечают в управлении потребрынка. - Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей и призывает всех граждан и организации соблюдать установленные правила поведения​ при введении режима повышенной готовности на​ территории Липецкой области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению.