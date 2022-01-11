Липецкая вечЁрка: сломавший шею школьник, обварившиеся кипятком и зачистка «управляшек»

Сегодня, 11 января, Следственный комитет закончил расследование уголовного дела по факту обваривания кипятком двух липчан, в областной больнице продолжали борьбу за жизнь сломавшего шею на горке школьника, а чиновники ГЖИ пошли в рейд по нечищеным от снега дворам многоэтажек.





Сегодня в фокусе внимания читателей был снег и все с ним связанное. Больше всего внимания приковала к себе статья о детском травматизме – при катании с горок в окрестностях елецкого парка 40-летия Октября пострадали несколько детей, четверо из которых попали в больницу. Один из них,. Эти случаи послужили основанием для прокурорской проверки.

Стало известно об окончании расследования уголовного дела об обварившихся кипятком при прорыве теплотрассы на улице Стаханова в Липецке 14 января прошлого года. Тогда пострадали 20-летняя девушка и 32-летний мужчина – их здоровью был причинен тяжкий вред. Обвинение в халатности предъявили диспетчеру и мастеру аварийной службы «Квадры».

«Заснеженные дворы и дороги стали главной проблемой липчан в праздники», – сообщил Центр управления регионом. А вообще на не убранный снег органы власти с начала года получили порядка 800 жалоб. Сегодня корреспондент GOROD48 пошел в рейд по нечищеным дворам с руководителем областным ГЖИ Юрием Букреевым (см. «В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей»). Директора «управляшек» или заявляли, что снег убирают, но выпадает новый и портит картину, или открещивались от «не своих» территорий. Коммунальщики жаловались и на то, что сгребать тракторами снег от домов мешают припаркованные машины, а судиться с автовладельцами за царапину на дверях автомобилей дурных нет. А что же ГЖИ? Пугает «управляшки» штрафами, но не лишает их лицензий. И такой бестолковый для горожан «тяни-толкай» длится каждый зиму, что не преминули отметить читатели.

– В Москве чистят снег до асфальта и тротуарной плитки в пешеходной зоне. Но там же гастарбайтеры, а здесь нашим дворникам как платят, так они и работают. Ведь контроля за управляшками со стороны ГЖИ, получается, нет, – написал Гость.

– Все мастера жалобы на дворников и тракториста писать, приходишь чистить снег во двор, там машины одна на одной стоят, почти в подъезд заезжают. И днём и ночью стоят (нужно круглосуточно стоять с лопатой во дворах и ждать, когда уедут, чтобы почистить)! А кто будет чистить и тротуары и ещё дорогу за трактором за 7500₽ в месяц. Снег идёт и утром и ночью, и днём и вечером, бегаем с лопатой, как прокаженные! Разбегутся последние дворники с таким отношением, – пожаловался под публикацией Дворник.

Тема с неубранным снегом не отпускала целый день. Так, на улице Советской в Липецке, снег при очистке кровли летел на головы людей (см. «Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи»: в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих»), а где-то горожанам могло прилететь что-то и потяжелее – «Жителям улиц Циолковского и Терешковой угрожают сосульки».

Впереди – новая напасть. «Липецкие врачи ждут «Омикрон». Он не так губителен, как штамм ковида «Дельта», но более заразен даже для привитых. Тем временем «За сутки в Липецкой области выявили 114 случаев COVID-19, 9 человек умерли».

Еще одна популярная новость – «В центре Липецка собираются построить колокольню» у Свято-Успенского монастыря. Это сооружение воссоздаст утраченную звонницу, некогда входившую в ансамбль самой старой каменной постройки города. Возвести ее планируют на деньги мецената. А вот «Строительство поликлиники в «Елецком» обойдется в 1,4 миллиарда рублей» бюджетного кредита, полученного регионом от Минфина. В облздраве начали готовить под нее проектно-сметную документацию. Новость радостная, но с горчинкой:

– Поликлинику-то построят, но кто там работать будет? Вот в 4 поликлинике всего 2 терапевта осталось, – задался резонным вопросом один из наших читателей.